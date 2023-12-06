"Можливо пошкодили гелікоптери": ексречник Генштабу про вибухи у Феодосії та Керчі (відео)

Частину авіаційної техніки могли пошкодити, як заявив військовий експерт Владислав Селезньов, у населеному пункті Багерове, де з радянських часів знаходився аеродром.

Вибухами в районі Феодосії та Керчі могли бути пошкоджені військові об'єкти. Подробиці повідомив військовий експерт Владислав Селезньов, колишній речник Генштабу ЗСУ, на Radio NV.

Українське підпілля та розвідники провели чудову роботу в тимчасово окупованому Криму. Вибухами в районі Керчі та Феодосії могли бути пошкоджені військові об'єкти. У цих локаціях розташовані системи ППО та летовища.

Поблизу селища Кіровське ворог зберігає чимало авіаційної техніки. У населеному пункті Багерове за радянських часів був аеродром. Зі слів експерта, ворог міг відновити об’єкт. Це дозволяє застосувати авіацію тактичного рівня.

"Якщо там квітла "бавовна", це означає, що частину авіаційної техніки могли пошкодити", – зазначив Владислав Селезньов.

Вибухи у Криму: що відомо

Про вибухи на тимчасово окупованому півострові стало відомо з російських Telegam-каналів. Окупанти повідомляли щодо серії вибухів у Феодосії, Керчі та Сімферополі. Також було перекрито рух по Кримському мосту.

Місцеві мешканці повідомляли про роботу ППО. Невдовзі інформацію про вибухи підтвердили у Міністерстві оборони РФ. Вони заявили про атаку понад 30 українських безпілотників.

В українській розвідці назвали удар по "Морському нафтовому терміналі" в тимчасово окупованій Феодосії продовженням планової роботи з демілітаризації Криму від російських окупантів.

Нагадаємо, 6 грудня в Криму виявили штаб "невідомої" частини військ РФ. Як стверджують представники підпілля, на півострові щодня фіксують розміщення двох-трьох автомобілів на чорних номерах "особливо важливих" командирів та начальника штабу.