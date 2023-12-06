Вибух у Луганську: підірвали машину з "депутатом ЛНР" Поповим, — росЗМІ (відео)

Повідомляється, що вибух стався біля стадіону "Авангард". Спершу стверджувалося, що Попов поранений. Пізніше з'явилися повідомлення про його загибель.

У центрі окупованого Луганська 6 грудня пролунав вибух. Так, підірвали автомобіль із "депутатом" так званої "Народної ради ЛНР" Олегом Поповим. Про це повідомляє російський портал "РБК".

Повідомляється, що вибух стався біля міського стадіону "Авангард". Голова колабораціоністського руху "Ми разом з Росією" Володимир Рогов, сказав, що підірвано машину саме Попова, який був поранений.

Пізніше російське видання "РИА Новости" з посиланням на власні джерела повідомило, що Попов, імовірно, загинув унаслідок вибуху.

Хто такий Олег Попов

Як повідомляє проєкт "Війна і санкції", Олег Попов народився 1972 року в Луганську. До 2014 року займався підприємництвом, а пізніше став членом так званої "Народної ради ЛНР". У вересні 2022 року на нього стався перший замах, про що написав журналіст Денис Казанський. Пізніше стало відомо, що Попов живий.

Олег Попов Фото: Луганский информационный центр

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в окупованому росіянами Бердянську Запорізької області стався вибух. Городяни стверджують, що також чули гучний звук прольоту ракети.