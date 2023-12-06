США мають намір вивести на орбіту до восьми супутників для відстеження гіперзвукових ракет

На орбіту планується вивести до восьми супутників F2 з електрооптичними та інфрачервоними датчиками. Перший прототип буде готовий не пізніше осені 2026 року.

Американські фахівці з протиракетної оборони шукають компанію для розроблення і створення від чотирьох до восьми супутників із бортовими інфрачервоними датчиками для виявлення і відстеження звичайних і гіперзвукових ракет противника в будь-якій точці світу. Про це 5 грудня повідомила пресслужба Агентства космічних розробок США (SDA).

Представники SDA хочуть, щоб одна або дві компанії побудували та запустили чотири космічні апарати F2. При цьому планується придбати і розгорнути всього вісім космічних апаратів F2 з електрооптичними та інфрачервоними датчиками.

Західні експерти зазначили, що система F2 забезпечуватиме управління вогнем для глобального виявлення, попередження і точного відстеження сучасних ворожих ракет, включно з гіперзвуковими ракетами.

"Система протиракетної оборони F2 продемонструє можливості протиракетної оборони, включивши датчики якості управління вогнем до складу прототипного угруповання космічних апаратів", — пишуть фахівці.

Що стосується термінів, то Агентство планує запустити перший прототип супутника для відстеження гіперзвукової зброї не пізніше осені 2026 року за допомогою урядової ракети-носія.

Раніше повідомлялося, що компанія L3Harris у 2024 році має намір ввести в дію зброю космічної радіоелектронної боротьби. За даними Bloomberg, мобільна зброя Meadowlands має "глушити" космічні апарати РФ і Китаю на ранніх стадіях збройного конфлікту.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що їхній розвідувальний супутник нібито зробив фото Білого дому, Пентагону, а також американських авіаносців на військово-морській базі Норфолк. Водночас експерти зазначають, що такі заяви занадто перебільшені, оскільки з моменту запуску супутника-шпигуна і знімками минуло мало часу, необхідного для налаштування апарату.