"Передріздвяне диво": Україна повернула вісьмох викрадених Росією дітей, — Єрмак

За інформацією керівника ОП, зі своїми родинами на Батьківщині возз’єднаються четверо дівчат і ще стільки ж хлопців віком від 8 до 18 років.

Україні вдалося повернути вісьмох депортованих у РФ дітей і тих, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво", — ідеться в повідомленні.

Зі своїми родинами на Батьківщині возз’єднаються чотири дівчини та четверо хлопців віком від 8 до 18 років.

Над поверненням українських дітей працювали команди Офісу й Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в межах плану дій президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA".

"Вдячні Державі Катар і ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, 14 вересня Україна повернула ще 11 дітей із окупованої частини Херсонської області. У більшості з них є батьки.

13 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей із тимчасово окупованих територій і регіонів Росії. 12 вересня Україна повернула ще 13 дітей із окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей. 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Звільнення дітей, полонених і розвиток портів: чому Катар хоче стати посередником для України".