"Один з найбільш огидних": в ГУР підтвердили смерть екснардепа Іллі Киви (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, така ж доля спіткатиме й інших зрадників та прихильників путінського режиму.

В українській розвідці підтвердили смерть колишнього народного депутата України Іллі Киви. Відповідну інформацію ефірі телемарафону прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Так, ми можемо підтвердити, що Кива — "всьо". І така доля спіткає й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", — сказав Юсов.

Також представник розвідки зазначив, що екснардеп був "одним із найбільш огидних покидьків, зрадників і колаборантів".

Смерть Іллі Киви: що відомо

Про смерть колишнього нардепа спершу повідомили російські ЗМІ. Тіло Киви знайшли у його будинку в селі Супонєво. За словами російських пропагандистів, колаборант був вбитий.

Також смерть екснардепа підтвердили. Посилаючись на власні джерела ЗМІ повідомляли, що колаборанта у ході спецоперації СБУ.

Також російські ЗМІ повідомляли, що тіло Іллі Киви знайшли на снігу у парку котеджного селища.

Нагадаємо, 13 листопада український суд заочно виніс вирок екснардепу Киві та визнав його винним у держзраді, використанні комуністичної символіки та закликах до агресивної війни. Йому призначили 14 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зокрема, підозру йому оголосили ще у березні 2022 року.

Також наприкінці листопада Кива повідомляв, що звернувся до генпрокурора України та заявив начебто про злочини, які скоїли представники української влади. На його думку, українська делегація спеціально затягувала переговори із Росією за вказівкою британського експрем’єра Джонсона.