Вже не маленький гвинтик: соцмережі вибухнули мемами після смерті Киви (фото)
Після оприлюднення інформації про смерть колишнього депутата ВРУ у соцмережах з'явилися безліч реакцій та мемів.
У Головному управлінні розвідки офіційно підтвердили смерть колаборанта і колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви. Українці вже відреагували на цей інцидент у соцмережах і публікують десятки мемів і реакцій на смерть екснардепа. Фокус зібрав реакцію соцмереж на смерть Киви.
Так, українці вже додали смерть зрадника до "зведення Генштабу", яке публікують українські військові.
Не забули користувачі соцмереж згадати і Євгена Пригожина з його відомим закликом до Шойгу і Герасимова.
Смерть Іллі Киви українці сприйняли, як "подарунок на Миколая" та до Дня ЗСУ. У соцмережах назвали це "святковим адвент-календарем від СБУ", а дехто навіть написав вірш.
Також у соцмережах вирішили обіграти схожість прізвища колишнього депутата на фрукт ківі. Так, розрізаний фрукт у мережі називають "місцем вбивства".
Чимало мемів з'явилося із згадкою його одіозної фрази "Я маленький гвинтик" та депутатської діяльності.
Не забули Іллю Киву прифотошопити на обкладинку журналу Time.
Тим часом у Росії, куди втік нардеп після початку повномасштабного вторгнення, також не всі сумують за Іллею Кивою.
Також у сомережах жартують, що сусіди екснардепа бачили його таким вже не один раз та продовжують публікувати різні реакції на інцидент.
Смерть Іллі Киви: що відомо
Про смерть Іллі Киви 5 грудня повідомили російські ЗМІ. Повідомлялося, що мертвого екснардепа знайшли у його будинку в селі Супонєво. За попередньою інформацією його вбили.
У ГУР підтвердили смерть колаборанта. Представник української розвідки Андрій Юсов сказав, що колишній нардеп був "одним із найбільш огидних покидьків, зрадників і колаборантів".
Тим часом російські Telegram-канали писали, що Киву знайшли мертив в одному з елітних комплексів у Підмосков'ї "ВеличЪ Country Club". Його тіло нібито лежало на снігу посеред парковки зі слідами крові та гематомами.
Нагадаємо, у листопаді львівський суд заочно виніс вирок екснардепу Іллі Киві та призначив йому 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Депутата визнали винним у держзраді, використанні комуністичної символіки та закликах до агресивної війни. Зокрема, про підозру колаборанту оголосили ще у березні минулого року.