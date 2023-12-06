Убивство Іллі Киви в Підмосков'ї: усе, що відомо про смерть екснардепа (фото, відео)

Зараз, за інформацією російських ЗМІ, правоохоронці вивчають списки відвідувачів готелю за декілька місяців. Зокрема, увагу звертають на іноземців і мешканців країни-ворога, які прописані в південних регіонах.

6 грудня в ЗМІ з’явилася інформація про смерть колишнього нардепа Верховної Ради й зрадника України Іллі Киви. Пізніше це підтвердили і в Головному управлінні розвідки Міноборони. Фокус зібрав усю відому інформацію про смерть екснардепа станом на вечір середи.

Тіло Киви виявили в Підмосков’ї: що про смерть екснардепа писали росЗМІ

Нагадаємо, о 16:40 російське медіа "РЕН ТВ" з покликанням на свої неназвані джерела повідомило, що в Росії помер ексдепутат Верховної ради Ілля Кива.

Пізніше інші російські ЗМІ, що тіло колишнього нардепа знайшли в селі Супонєво, а на місці події працювали екстрені служби.

Про вбивство Киви в соцмережах написала й російська пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Спецоперація СБУ": що про інцидент сказали в Україні

Інформацію про смерть Іллі Киви підтвердили українські джерела. Зокрема, видання "Бабель" із покликанням на власні джерела заявило, що за ліквідацією екснардепа може стояти СБУ.

"Його застрелили — це спецоперація СБУ", — ідеться в дописі.

У ГУР підтвердили смерть екснардепа

Близько 18:00 представник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив інформацію про смерть колишнього народного депутата України Іллі Киви.

"Так, ми можемо підтвердити, що Кива — "всьо". І така доля спіткає й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", — сказав Юсов.

Також представник розвідки зазначив, що екснардеп був "одним із найогидніших покидьків, зрадників і колаборантів".

У росЗМІ повідомили, де знайшли мертвого Киву

Згодом російське медіа Mash заявило, що Киву виявили мертвим в елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї в РФ.

У дописі вказано, що Кива лежав на снігу посеред паркової зони заміського комплексу, розташованого в селі Супонєво біля Звенигорода. Як повідомили анонімні джерела, він мав різану рану на правій скроні, на тілі — гематоми.

Фото: Скриншот

Зазначимо, "ВеличЪ Country Club" має адресу — Одинцівський міський округ, село Супонєво, квартал ДП-1, 190. Відстань до Москви — близько 30 км, до України — близько 400 км.

Місце, де загинув Кива Фото: Google Maps

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу

Пізніше старша помічниця керівника підмосковного СК РФ Ольга Врадій повідомила російському виданню "РИА Новости", що після смерті в Одинцовському міському окрузі Підмосков'я ексдепутата Іллі Киви слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.

"Слідчі органи ДСУ СК Росії по Московській області порушили кримінальну справу за фактом убивства чоловіка (ст.105 КК РФ)", — заявила Врадій.

На місце інциденту не допускають людей, працюють слідчі

Також російське медіа повідомило, що на території елітного готелю, де знайшли тіло екснардепа, працюють правоохоронні органи.

Повідомляється, що на місці працюють слідчі та криміналісти, які встановлюють причетних до смерті екснардепа осіб.

Також журналісти повідомляють, що в готель не допускають навіть тих людей, які напередодні забронювали номер.

Правоохоронці вивчають списки відвідувачів готелю

Як повідомляв російський Telegram-канал Mash, правоохоронці вивчають списки відвідувачів готелю за декілька місяців. Зокрема, увагу звертають на іноземців і мешканців Росії, які прописані в південних регіонах РФ.

В аеропортах Москви та на залізничних вокзалах запровадили посилені заходи перевірки пасажирів.

Три останні тижні за Кивою начебто велося стеження

Зазначається, що екснардеп ВРУ переїхав у готель "Величъ Country Club" 2,5 місяця тому. Кива начебто повідомляв, що за ним слідкували три останні тижні. За інформацією Telegram-каналів, у готелі він проживав разом зі своєю співмешканкою.

Кожен вечір вони прогулювалися в парку. Саме під час такої прогулянки він, імовірно, був убитий. Зазначається, що тіло Киви знайшла місцева мешканка приблизно через годину після його смерті.

Нагадаємо, також Фокус зібрав основні скандали, за якими був відомий колишній нардеп Верховної Ради й зрадник України Ілля Кива.