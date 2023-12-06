Записував відео і боявся: подружка Киви розповіла, чим екснардеп займався у день смерті (фото)

Екснардеп Кива записував проросійські відео і намагався приховати, де він це робить. Припускають, що він загинув тоді, коли готував черговий пост для соцмереж.

Подружка Іллі Киви поділилась деякими деталями його особистого життя під час проживання у готелі в Підмосков'ї. Зі слів жінки, він турбувався за своє життя. Тому діяв особливим способом, коли йому було потрібно записати чергове прокремлівське відео. Про те, яких заходів вживав екснардеп, засуджений заочно на 14 років тюрми, написали у Telegram-каналі Baza.

У дописі вказано, що жінка, ім'я якої не вказали, поспілкувалась з російськими слідчими, які з'ясовують, хто убив Киву. При цьому повідомила, що чоловік час від часу записував відео, і тоді вживав певні заходи безпеки.

Ілля Кива побоювався, що по відео можна буде зрозуміти, де саме він перебуває. Тому, каже його подружка, він виходив з номера, відходив від будівлі готелю і робив запис. При цьому сподівався, що так ніхто не зрозуміє, де він перебуває.

Одна з версій, яку розглядають слідчі РФ, пов'язана саме з відео. Припускають, що Кива пішов у парк, щоб зробити запис і завантажити його у Telegram-канал.

Зазначимо, останній пост Киви у Telegram був опублікований зранку 6 грудня. З природних прикмет на ньому присутня лише ялинка.

Остання публікація Іллі Киви Фото: Скриншот

Однак Baza опублікувала низку фото екснардепа. Чоловік сфотографований на тлі жовтого осіннього листя. Не відомо, де і коли вони зняті.

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Смерть Іллі Киви — деталі

Зазначимо, вдень 6 грудня стало відомо про можливу смерть українського екснардепа і зрадника Іллі Киви. З часом росЗМІ оприлюднили деякі деталі його загибелі. Зокрема, розповіли, що його знайшли закривавленим у снігу біля елітного готельного комплексу Підмосков'ї. Пізніше з'ясувалось, що чоловіка застрелили.

На місце подій прибула представник Слідчого комітету РФ. Російська влада припускає, що на Киву здійснили замах українські спецслужби. Тим часом в українських соцмережах почали публікувати меми, пов'язані з минулою діяльністю екснардепа і тим, як склалась його доля. Наприклад, створили фейковий звіт командування щодо подій у Підмосков'ї, імітували звернення ниніпокійного ексвласника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, згадували, як політик балотувався в президенти.

Нагадуємо, 6 грудня пролунав вибух у центрі Луганська: у соцмережах припускали, що стався замах на місцевого колаборанта. Пізніше в СБУ пояснили, що сталось. Зі слів українських спецслужб, вдалось ліквідувати зрадника Олега Попова.