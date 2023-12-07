"Це політичний шантаж": Байден відреагував на провал голосування за допомогу Україні

За словами американського президента, республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку Києва. Своєю чергою посол України в США Оксана Маркарова заявила, посилаючись на слова сенаторів, що двопартійну підтримку Києва буде продовжено.

Президент США Джо Байден прокоментував відмову представників Республіканської партії голосувати за законопроєкт, що включає допомогу Україні. Про це американський лідер написав у соцмережі X 7 грудня.

За словами Байдена, республіканці в Конгресі США погрожують припинити підтримку України, якщо не зможуть "провести свою екстремальну політику прикордонного контролю".

"Це політичний шантаж у чистому вигляді. Ставки занадто високі, а наслідки занадто значні для політичного балансування на межі війни", — заявив президент США.

Байден про позицію республіканців Фото: Скриншот

Своєю чергою, посол України в США Оксана Маркарова написала у Facebook, що результати голосування в Сенаті США були очікуваними, проте сенатори запевняють, що це "не голоси проти України". За їхніми словами, внутрішньополітичні події в Конгресі США не вплинуть на допомогу Києву, яка буде продовжена завдяки двопартійній підтримці.

Маркарова зазначила, що республіканці заздалегідь анонсували негативне голосування щодо міжнародної допомоги. Вони заявили, що не можуть підтримати законопроєкт, у якому не буде пункту про зміни в міграційній політиці, зокрема про зміцнення кордону США з Мексикою.

"Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, у якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", — написала дипломат.

Оксана Маркарова про результати голосування за допомогу Україні в Сенаті США Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт, що передбачає виділення коштів на безпекову допомогу Україні, було заблоковано в Сенаті США. Причиною блокування закону стала позиція представників республіканської партії, які наполягають на більш жорстких заходах з контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Раніше, 5 грудня, народна депутатка Олександра Устінова припустила, що Сенат США провалить голосування за пакет допомоги Україні, оскільки демократи виключили із законопроєкту пункт про зміцнення кордонів США, який є принциповим для республіканців.