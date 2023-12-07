"Є нюанс": РФ не може компенсувати дефіцит снарядів і зброї живою силою, — експерт

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни станом на серпень вистріляли приблизно 12 мільйонів снарядів, а зараз залишилося 5 мільйонів, яких вистачить на пів року.

Президент РФ Володимир Путін оголосив про збільшення штатної чисельності армії Росії. Але навіть такий крок не допоможе країні-агресорці вирішити ключову проблему — компенсувати живою силою дефіцит зброї та боєприпасів. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, український науковець, ексзаступник командира взводу 24 батальйону ТРО "Айдар" Євген Дикий.

"Живу силу по повістках росіяни можуть набрати, але є нюанс – танки по повістках не приїжджають", – сказав Дикий.

Він додав, що у Росії є 4 млн снарядів. Також є ще один мільйон, який вона отримала від Північної Кореї. Крім цього 1,1 млн снарядів за рік виробляє російський ВПК, а БпЛА Сил оборони почали діставати ворожі заводи.

"Але питання в іншому. Мільйон снарядів окупанти виготовляють, разом з корейськими загалом 5 мільйонів на складах. Тут велике питання, кому з цих боєприпасів більше користі. Цікаво моніторити російських військкорів. Я вже бачив фото САУ "Гвоздика", яка повністю виправдовує свою назву, бо як квіточка розкрита гармата",– сказав Дикий.

Він зазначив, що зараз у Росії залишилося 5 мільйонів снарядів, яких вистачить на пів року.

"Саме звідси потужна інформаційна кампанія, яку я б назвав примус до перемовин. Росіянам потрібна пауза, а не Україні", – зауважив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення по листопад 2023 року ЗС РФ могли втратити до 350 тисяч військових. Приватна військова компанія "Вагнер", ймовірно, втратила близько 40 тисяч бойовиків пораненими та 20 тисяч — убитими.

3 грудня перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що з 27 листопада по 3 грудня українські військові ліквідували понад сім тисяч окупантів.