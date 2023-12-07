У Росії намагалися підірвати військкомат мультиваркою: ЗМІ оприлюднили подробиці та фото

У Новосибірську невідомі намагалися підірвати військкомат за допомогою мультиварки. У побутовій техніці виявили таймер із проводами та ниткою розжарювання.

У Росії в Новосибірську невідомі намагалися висадити в повітря військкомат, використавши для цього мультиварку. Про це пише російське видання Shot.

Зазначається, що в ніч проти 7 грудня близько першої години ночі під час огляду військового комісаріату, який розташований на першому поверсі житлової багатоповерхівки, було виявлено мультиварку. Вона стояла на вікні.

На місце викликали поліцію.

Експерти оглянули побутову техніку і виявили там таймер із проводами та ниткою розжарювання, а також сипучу речовину сірого кольору. Все було заживлене батарейкою "Крона".

Військкомат у Новосибірську

Вибухонебезпечну мультиварку знищили сапери за допомогою робота-маніпулятора.

За цим фактом проводиться перевірка. Правоохоронці шукають того, хто підклав мультиварку на вікно військкомату.

В мультиварці виявили суміш нітратних та нітритних вибухових речовин. Порушено кримінальну справу за статтею "Теракт". Злочинцям, яких наразі розшукують, загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що "Атеш" розвідав російський військкомат в окупованій Горлівці. У партизанському русі наголосили, що місцеві жителі вже втомилися від окупаційної влади, більшість з них чекають на ЗСУ та якнайшвидше звільнення від російських військових.

4 грудня стало відомо про те, що українське підпілля зробило вилазку до парку військової частини 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі.