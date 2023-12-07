У РФ видали знищення власного ЗРК С-350 за удар по українському ОТРК "Грім-2"

В російських телеграм-каналах зробили скриншот з українського відео, де знищується FPV-дроном пускова установка С-350, але вони її видали за ОТРК "Грім-2". Ракетний комплекс ще не набув бойової здатності, вказують журналісти.

Українські військові за допомогою FPV-дрона вперше знищили російську пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-350. Проте російським телеграм-каналам це не завадило видати ураження ЗРК за український ОТРК "Грім-2". Про це повідомляє Defense Express.

Російські телеграм-канали розповсюдили кадр з відео українського дрона й видали його як перше ураження "в зоні СВО" оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2". Наразі більшість каналів вже видалили допис через очевидний ляп. На кадрі помітно назву "Rusor*z NGU 8485", що прямо свідчить про належність БПЛА українському підрозділу.

Скриншот російського телеграм-каналу "Милитарист" Фото: скриншот

Також автори зазначають, що у відкритому доступі є інформація лише про розробку "Грім-2". Говорити про те, що ракетний комплекс вже готовий до оперативного розгортання — зарано. Станом на початок листопада 2023 року у Генштабі бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що "Грім" існує та вдосконалюється. Але влітку готовність оцінювалась на рівні 65-70%. Завершення робіт вимагало близько 500 млн доларів.

Разом з тим попри факти того, що "Грім-2" ще не існує в бойовій версії, в Міноборони РФ регулярно рапортують про "перехоплення" балістичних ракет.

Нагадаємо, 2 жовтня у РФ заявили про перехоплення одразу 7 ракет "Грім-2", який офіційно ще не розробили.

5 грудня волонтер Сергій Стерненко заявив, що РФ замовляє десятки тисяч FPV-дронів з тепловізійними камерами.