Розмістили солдат біля нафтобази: 26 військових ЗС РФ загинули після ударів по Донецьку (відео)

До Донецька завезли окупантів, яких мали перекинути на штурми Авдіївки. У соцмережах зазначають, що прильоти зафіксовано на території нафтобази та військового об'єкту.

Під час масованого обстрілу Донецька 6 грудня снаряди потрапили у резервуари із паливом в одному з районів міста. Через це виникла сильна пожежа, яка перекинулася на місце розташування російських окупантів. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Паблік з посиланням на свої джерела пише, що внаслідок пожежі загинули 26 російських військових. Ще 31 поранено.

"Біля нафтобази якийсь дурень влаштував тимчасове розташування бійців, які буквально позавчора прибули до Донецька. Просто поряд з нафтобазою. У результаті снаряди прилетіли і по них, плюс вогнем від палива, що загорілося. Частина хлопців просто згоріла", — розповів пабліку один із очевидців.

Ще один військовий ЗС РФ додав, що військових нещодавно перекинули до Донецька з Ростовської області. Їх збиралися відправити на штурм Авдіївки.

Нагадаємо, що у Донецьку ССО вдарили дроном Perun по РСЗВ "Град" і складу БК РФ. Українські розвідувальні безпілотники відшукали реактивну установку, яка загрожувала українським позиціям від Авдіївки до Мар'їнки.

Раніше повідомлляося, що у Росії намагалися підірвати військкомат у Новосибірську. Для цього використали мультиварку з вибухівкою.