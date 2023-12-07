Розвиток ОПК: в Україні буде налагоджено виробництво комплексів FrankenSAM, — Білий дім

Українські експерти зазначили, що йдеться, імовірно, про три проєкти — адаптація ракет AIM-9M, RIM-7, а також гібридні системи Patriot і українські РЛС.

Сполучені Штати сприятимуть Україні у створенні надійної та самодостатньої промислової бази. Зокрема, Пентагон і промислові партнери надали українським виробникам технічну документацію для початку виробництва в Україні гібридних систем ППО FrankenSAM. Про це 6 грудня повідомила пресслужба Білого дому.

У повідомленні сказано, що паралельне виробництво цих систем в Україні та США прискорить їх розгортання і дасть змогу Києву зробити значний внесок у підтримку своїх систем ППО.

"Перше постачання не тільки розширить американсько-українське співробітництво і надасть Україні можливості, необхідні для досягнення успіху на полі бою в короткостроковій перспективі, а й підтримає довгострокове економічне відновлення та оборону України", — наголошується в пресрелізі.

Конкретні системи в документі не вказано, проте за даними оглядачів Defence Express, відомо про три проєкти — це адаптація ракет класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder, адаптація ракет RIM-7 Sea Sparrow до ЗРК "Бук", а також гібрид пускових установок Patriot і українських РЛС.

Українські аналітики вважають, що кожен із цих проєктів має надзвичайну важливість для посилення вітчизняної ППО, адже темпи постачання армії цих засобів оборони прискоряться. Цьому ж сприятиме ремонтна база, створена безпосередньо в Україні.

Загалом цю заяву про передачу технологій FrankenSAM було зроблено на тлі низки інших заходів.

"Доволі схоже, що під цим також мається на увазі локалізація виробництва озброєння в Україні, бо Держдеп США ухвалив рішення відправити радника до українського Мінстратгепрому, який має допомогти у залученні іноземних інвестицій та, звісно, боротьбою із корупцією", — підсумували українські експерти.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов на початку листопада розповів, що Україна збільшила кількість комплексів ППО цьогоріч у 2-2,5 рази порівняно з попереднім роком. Цьому сприяла програма FrankenSAM зі створення гібридних систем ППО.