Прикриває ППО: новітній корабель РФ "Циклон" не може запускати ракети "Калібр" (відео)

За словами спікера Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, росіяни хотіли взяти на озброєння шість таких кораблів, але план провалився через те, що судно, призначене запускати крилаті ракети, виявилося нездатним це зробити.

У Чорному морі поблизу окупованого Севастополя, що в Криму, перебуває новітній корабель російського Чорноморського флоту "Циклон" проєкту "Каракурт". Він призначений для запуску ракет "Калібр", проте досі жодного разу не брав участі в пусках. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, "Циклон" навіть не здійснював пусків ракет під час випробувань.

Малий ракетний корабель "Циклон" проєкту "Каракурт" є новітнім судном, яке окупанти взяли до складу флоту. Загалом росіяни планували передати 6 одиниць на озброєння, але через проблеми із запуском ракет "Калібр" цей план було відкладено.

"Жодного разу, навіть під час випробувань, так і не запустив. Його зараз використовують як одиницю, що здійснює прикриття протиповітряної оборони. Це викликає подив, але однак — ситуація така", — повідомив Плетенчук.

При цьому спікер зазначив, що після успішних атак українських захисників на Чорноморський флот Росії в окупованому Криму росіяни почали базувати свої ракетоносії в Новоросійську. Однак ракети "Калібр" можуть зберігатися і на півострові. За зарядку цих ракет поблизу Криму відповідає судно "Адмірал Макаров".

Корабель "Циклон" — що про нього відомо

"Циклон" — це перший корабель проєкту 22800 "Каракурт" Росії в Чорному морі й четвертий проєкт на всіх флотах окупантів. Він відрізняється від решти суден власною системою ЗРК.

Уперше окупанти вивели ракетоносій "Циклон" у Чорному морі 22 серпня 2023 року. Тоді в ОК "Південь" наголосили, що корабель може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

Плетенчук пояснював, що цей корабель не проходив жодних випробувань. Він зазначав, що "Циклон" розробляли спеціально для пусків "Калібрів", але він не вміє їх запускати.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що престиж російського флоту постраждав після знищення наземними ракетами флагмана "Москва", який вважається найбільшим військовим кораблем, втраченим у бою з часів Другої світової війни.