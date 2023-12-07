ЗС РФ стягують техніку під Роботине та закріплюються на Донбасі, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, росіяни переслідують кілька цілей — зрізати виступ Сил оборони в Запорізькій області й повністю захопити промзону Авдіївки.

Російські окупаційні війська дещо зменшили темп наступу, закріплюючись на зайнятих позиціях, однак наявні сили та резерви дадуть змогу найближчими місяцями зберігати інтенсивність боїв на доволі сталому рівні, зокрема на Авдіївському напрямку. У районі Роботиного Запорізької області ЗС РФ стягують техніку. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму зведенні від 6 грудня.

Східний напрямок

На Сватівському напрямку противник атакує позиції біля Лиману Першого. Силам оборони вдалося відбити напад біля Іванівки, попри перевагу противника. Його атаки не призводять до значущих змін.

Ситація в районі Куп'янська та Сватового Фото: deepstatemap.live Ситуація в районі Іванівки Фото: deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку противник атакував силами близько шести рот у районі Спірного, але безрезультатно. Бої тривають біля Хромового, а також в інших районах. Ситуація залишається незмінною.

Карта боїв у районі Бахмута Фото: deepstatemap.live

На Авдіївському напрямку противник продовжує наступ біля Степового. Введено в бій 30-ту окрему мотострілецьку бригаду ЗС РФ, яка намагалася атакувати коксохімічний завод, але отримала відсіч. Ворог прагне витіснити українські сили з промзони та продовжує атакувати з Водяного в бік Тоненького.

Карта боїв у районі Авдіївки Фото: deepstatemap.live

Південний фронт

На Бердянській і Таврійській ділянках фронту ситуація залишається незмінною. ЗС РФ б'ють артилерією та керованими авіаційними бомбами не тільки по Кринках, а й по селах на правому березі.

Ситуація в районі Роботиного

На Запорізькому напрямку противник проводить розвідку на захід від Роботиного та починає пересувати колони техніки. Метою є зрізати виступ українських сил.

Нагадаємо, стало відомо, що під час обстрілу Донецька 6 грудня снаряди влучили в резервуари з паливом в одному з районів міста. У результаті виникло загоряння, пожежа перекинулася на місце розташування російських окупантів. Унаслідок пожежі загинули 26 російських військових. Ще 31 поранено.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони утримують позиції в селі Степове на північному фланзі біля Авдіївки.