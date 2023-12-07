"Атеш" завербував російських військових у Курську: як вони допомагають Україні (фото)

Партизани зустрілися з російськими військовослужбовцями, які насильно опинилися у військовій частині №11262. Ті "на всю саботують" виїзд до України, аби "не воювати у злочинній війні", розповіли в українському підпіллі.

Агенти українського підпілля завербували російських військовослужбовців у Курську (Російська Федерація). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" завербував військовослужбовців у Курську", — йдеться у повідомленні.

Агенти партизанського руху зустрілися з російськими військовослужбовцями військової частини №11262 у Курську. Зокрема, там є ті, які у військовій частині опинилися насильно. Вони "на всю саботують" виїзд до України, аби "не воювати у злочинній війні".

Партизани розповіли, що росіяни допомагають підпіллю з розвідкою військових об'єктів на території військової частини, тоді як "Атеш" підтримує та надає їм поради. Російські військові пообіцяли після розвідки "почати діяти цікавіше".

Українське підпілля поділилося координатами військової частини №11262 у Курську — 51.720927, 36.165482.

Військова частина №11262 у Курську

Рух сильніше популяризується серед російських військовослужбовців. Частина солдатів втомилася від війни та "брехливої пропаганди Кремля". Збільшення штату українського підпілля є закономірним явищем, додали в "Атеш".

Нагадаємо, 7 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військкомату в Тольятті Самарської області. Підпілля шукало слабкі місця в охороні військового об'єкта.

6 грудня стало відомо, що українське підпілля простежило за роботою військкомату в Раменському (Російська Федерація). Агенти "Атеш" зафіксували, що від військкомату виїхали майже порожні автобуси, в яких було по 2-3 мобілізованих.