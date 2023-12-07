Позначав буквою "Z": херсонець допомагав "віджимати" човни у громадян для "евакуації" ЗС РФ (фото)

За версією слідства, під час оточення російські окупанти кинули свого поплічника, тож йому довелося переховуватися у родичів у Миколаївській області.

Служба безпеки України затримала чоловіка, який допомагав російським військам тікати з Херсона минулого року. Він надав окупантам дані про власників човнів і катерів у місті, після чого вони силоміць відбирали в людей плавзасоби. Про це 7 грудня повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, ці човни і катери були позначені літерою "Z" і використовувалися для переправлення російських військ і представників окупаційних органів на лівобережну частину Херсонської області.

Коли російські війська відступили з Херсона, вони не взяли з собою свого поплічника.

"Тікаючи від українських захисників, р##исти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя", — йдеться в повідомленні.

Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали. Ним виявився 44-річний херсонець, який від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримував окупантів.

Фото затриманого колаборанта Фото: Пресцентр СБУ

Чоловікові загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна за пособництво Російській Федерації.

Нагадаємо, українські суди винесли вироки ще трьом зрадникам, які погодилися співпрацювати з окупантами на сході. За скоєні злочини колаборанти отримали тюремні терміни від 5 до 11 років.

Раніше, 10 листопада, повідомлялося, що в Київській області засудили неповнолітнього хлопця, який передавав РФ інформацію про позиції Збройних сил України. Йому призначили 7 років позбавлення волі.