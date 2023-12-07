ЗС РФ почали імітувати атаки на різних напрямках: у ЗСУ назвали причину (відео)

За словами речника командування Олександра Штупуна, спроби противника просунутися вперед дійсно фіксуються, але в деяких випадках вони оманливі.

Російські окупанти продовжують спроби наступу, проте на деяких ділянках фронту вони почали імітувати атаки. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону розповів, для чого це.

За його словами, зараз активність ворожих військ нагадує "потьомкінські села", які створювалися за часів Катерини II для створення красивої картинки.

Таку тактику використовує зараз і противник, розповідає спікер, адже хоче показати ситуацію кращою, ніж вона є насправді.

"Виходячи з радіо-перехоплень, іноді приїжджає військове керівництво (ЗС РФ, — ред.) і жене ворога вперед, а на тактичному рівні перехоплюють розмови про те, що: "Давайте підемо вперед, зімітуємо, щоб вони від нас відстали", — заявив Олександр Штупун.

Відповідно, імітація успіхів ЗС РФ на фронті робиться для того, щоб задовольнити запити керівництва.

Окремо речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку заявив, що російські окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе та бойову авіацію в районі Авдіївки. Також збільшилася кількість сутичок. Лише за минулу добу зафіксовано 61 атаку.

"Відповідно і втрати ворога зросли. За минулу добу склали 513 осіб, також знищено 45 одиниць військової техніки. Ворог почав більше її застосовувати, зокрема, повністю знищено шість танків, 12 бойових броньованих машин, один засіб ППО та п'ять артсистем, зокрема самохідний міномет калібру 240-мм 2С4 "Тюльпан", який ворог намагався використати для знищення наших оборонних позицій", — заявив Олександр Штупун.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися в промзоні біля Авдіївки, а ЗСУ зміцнили плацдарм на лівому березі. Аналітики з ISW зазначили, що Сили оборони утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Таборів і ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка.