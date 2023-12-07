РФ вивезла 19 тисяч українських дітей та продовжує щодня депортувати нові групи, — Лубінець

За словами омбудсмена, якщо українська влада щодня повертатиме по одній вивезеній росіянами дитині, то процес займе понад 50 років.

На цей момент офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх".

Крім того, за словами політика, Російська Федерація кожного дня продовжує депортувати "все нові й нові групи" дітей з території України.

"Наразі є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років", — наголосив він.

За словами омбудсмена, українська влада, попри малу кількість інструментів, які б могли допомогти з поверненням викрадених дітей, має багато ініціатив щодо цього та постійно шукає нові.

"Та, на жаль, ми не маємо дуже багато інструментів, як нам повернути всіх українських депортованих дітей. Але ми шукаємо все нові інструментарії для цього", — зазначив Лубінець.

Повернення депортованих дітей в Україну

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні вдалося повернути вісьмох депортованих у РФ дітей і тих, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Зі своїми родинами на Батьківщині возз’єднаються чотири дівчини та четверо хлопців віком від 8 до 18 років.

Нагадаємо, 14 вересня Україна повернула ще 11 дітей із окупованої частини Херсонської області. У більшості з них є батьки.

13 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей із тимчасово окупованих територій і регіонів Росії. 12 вересня Україна повернула ще 13 дітей із окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей. 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Звільнення дітей, полонених і розвиток портів: чому Катар хоче стати посередником для України".