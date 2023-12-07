Скільки коштує "перелік побажань", який Міноборони України передало США, — експерти

Згідно з оцінками експертів, сума на нову зброю для ЗСУ цілком реалістична для бюджету США. Але є певні нюанси, пов'язані з часом постачання.

У запиті Міноборони України, з яким звернулись до уряду США, вказано дев'ять позицій різних типів зброї. Орієнтовна вартість одиниці озброєння коливається від 23 млн дол. до 2,5 млрд дол. Чи вистачить коштів, які Конгрес може надати Україні, на закупівлю бажаних систем у потрібній кількості? На питання відповіли експерти порталу Deffence Express.

Експерти склали список військової техніки, яка, згідно з матеріалом Reuters, є в переліку Міноборони України. Після цього скористались відкритими даними щодо експортної ціни на вказані позиції. Далі припустили, скільки саме цих пристроїв може увійти в пакет. В підсумку отримали загальну вартість — близько 59,7 млрд дол.

Згідно з орієнтовними оцінками, Україна замовила пакет військової допомоги, який містить наступні позиції:

багатофункціональні винищувачі F/A-18 в кількості 64 од. по 177,3 млн дол. за одиницю — сумарна вартість 11,35 млрд дол.;

багатофункціональні винищувачі F-16 — 64 од. по 162,5 млн дол. за одиницю — 10,4 млрд дол.;

ударні вертольоти AH-64 Apache — 64 од. по 125 млн дол. за одиницю — 8 млрд дол.;

вантажні літаки C-17 Globemaster III — 12 од. по 258,3 млн дол. за одиницю — 3,1 млрд дол.;

вантажні літаки C-130 Super Hercules — 12 од. по 529,2 млн дол. за одиницю — 6,35 млрд дол.;

транспортні вертольоти UH-60 Blackhawk — 64 од. по 62,5 млн дол. за одиницю — 4 млрд дол.;

танки M1 Abrams — 180 од. по 23,9 млн дол. за одиницю — 4,3 млрд дол.;

БПЛА MQ-9 та MQ-1C — 64 од. по 150 млн дол. за одиницю — 9,6 млрд дол.;

комплекси протиракетної оборони THAAD — 2 од. по 2,5 млрд дол. — 5 млрд дол.

Автори Defence Express вказали, що зазначені суми — це орієнтовна ціна техніки, запасних частин, логістики, навчання. Підсумок в 59,7 млрд дол. є цілком підйомним для бюджету США з огляду на те, що на 2024 рік уряд президента Джо Байдена планує отримати від Конгресу 61 млрд дол. для України.

Однак при цьому виникає низка проблем, наголосили експерти.

По-перше, техніка не буде постачатись одномоментно, а розтягнеться на певний час. На який саме, не вказали.

По-друге, вартість може бути й менша, оскільки оцінки робились за експортними цінами, а для України вони можуть бути нижчі.

По-третє, 61 млрд дол. — це ціна не лише на зброю як таку, а й на надання боєприпасів, необхідних ЗСУ. Автори Defence Express не зазначили орієнтовну вартість снарядів, які, ймовірно, увійдуть у наступні пакети допомоги США.

Зброя для України — деталі

Зазначимо, видання The Washington Post описало, як відбувалось планування контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Зокрема, у статті розповіли про недостатні темпи постачання зброї, яка мала б бути використана бійцями Сил оборони під час штурмів російських позицій. Також згадали, що далеко не вся західна техніка прибувала у належному стані — деяку доводилось серйозно ремонтувати.

Між тим в ЄС на початку 2023 року обіцяли, що вироблять для України 1 млн снарядів 155 мм. Однак у листопаді 2023 року стало відомо, що за майже рік виконано лише третину поставок. Водночас Росія одномоментно отримала від Північної Кореї 1 млн снарядів — вони надійшли відразу, як про це домовились лідери обох країн.

Нагадуємо, 6 грудня Палата представників Конгресу США не підтримала виділення пакета з національної безпеки, розміром 106 млрд дол., з яких 61 млрд дол. мав надійти Україні. За кілька годин до голосування президент Байден застеріг американських політиків: пояснив, що буде з Європою, якщо дати Путіну перемогти.