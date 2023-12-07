Міжнародна допомога Україні значно скоротилася в останні місяці, — Bild

За словами журналістів, із серпня по жовтень партнери пообіцяли передати Україні 2,11 млрд євро. Це майже вдесятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В останні місяці міжнародна підтримка України значно скоротилася. Про це пише видання Bild.

За словами журналістів, Інститут світової економіки в Кілі підрахував, що з серпня по жовтень партнери пообіцяли передати Україні 2,11 млрд євро. Це майже вдесятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Видання пише, що фінансова підтримка України опустилася на найнижчий рівень з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Наші цифри підтверджують враження, що прихильники стали більш нерішучими в останні місяці", — заявив Крістоф Требеш, керівник групи Ukraine Support Tracker.

Він також зазначив, що Україна стає залежною від невеликої кількості великих партнерів. Наприклад, Німеччини чи Сполучених Штатів Америки.

Повідомляється, що масштабні пакети підтримки України обговорюють і в Євросоюзі, і в США, однак процес їх ухвалення стикається з політичною опозицією.

Требеш зазначив, що зараз Україна може тільки сподіватися, що ЄС нарешті ухвалить давно оголошений пакет допомоги в 50 мільярдів євро, оскільки допомога від США перебуває в невизначеному стані.

Аналітик заявив, що подальша затримка тільки зміцнить позиції Росії.

Нагадаємо, що політолог Ігор Рейтерович розповів про ситуацію з підтримкою України з боку США. За його словами, важка ситуація в парламентському середовищі США пов'язана з майбутніми президентськими виборами, але не допомогти Ізраїлю республіканці не зважаться.