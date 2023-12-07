На відстані танкового пострілу: що відомо про українського снайпера-рекордсмена (фото)

В коментарі для західних ЗМІ Вʼячеслав Ковальський розповів, що вів спостереження за "ціллю" годинами, аж поки не отримав сигнал "постріл". Затримав дихання і натиснув на гачок.

Снайпер Служби безпеки України Вʼячеслав Ковальський ліквідував ворога на відстані танкового пострілу, чим записав своє ім’я у світову історію. Що відомо про українця та як саме йому вдалося знищити окупанта, розповіли у сюжеті TSN.ua.

Що відомо про снайпера

Снайпер світого рівня, якому вдалося вразити ворога на відстані у 3,8 кілометра — 58-річний В’ячеслав Ковальський. Відеозапис його влучного пострілу потрапив у мережу.

Як наголошують у виданні, 3,8 кілометри — це "надзвичайна дальність". Як приклад журналіст наводить один з основних бойових танків ЗСУ Т-72 зі своєю 125-ти міліметровою гарматою, що стріляє в середньому на 5 кілометрів.

"Саме тому такий подвиг українського оборонця викликав неабиякий подив та інтерес у західних ЗМІ", — йдеться у повідомленні.

Фото: The Wall Street Journal

Журналісти The Wall Street Journal поспілкувалися з Ковальським: деталі

Нагадаємо, 4 грудня снайпер-рекордсмен розповів іноземному виданню The Wall Street Journal, що постріл він завдав 18 жовтня у Херсонській області. Як прийнято у снайперів, працював Ковальський у парі зі споттером, так фахівці називають корегувальника.

Той допоміг снайперу знайти ціль, з математичною точністю вирахувати дистанцію, зробити похибку на вітер.

Спершу вони спостерігали, як російські солдати рубають дрова, але вважали, що ті мають занадто низький ранг, щоб у них стріляти. Однак пізніше з'явилася група інших військових і українські спецпризначенці помітили, що один із них був офіцером, який віддавав накази.

Ковальський спостерігав за "ціллю" годинами, аж поки не отримав сигнал "постріл". Затримав дихання і натиснув на гачок.

Нагадаємо, 1 грудня Barrett представив далекобійну снайперську гвинтівку MRADELR.

Також в СБУ розповіли, як снайпери СБУ захищали "Дорогу життя" до Бахмута.