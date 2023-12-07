У Росії задумалися над безпекою політиків після вбивства Іллі Киви, — росЗМІ

У російській Раді Федерації кажуть, що після вбивства колаборанта Іллі Киви "у повітрі нависла загроза".

У Росії планують запровадити заходи для захисту політиків та громадських діячів. Про це повідомив віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов, пише видання "РИА Новости".

Зазначається, що відповідні пропозиції щодо заходів безпеки повинні підготувати до 13 грудня. Причиною цьому є вбивство у Підмосков’ї колишнього народного депутата ВРУ Іллі Киви.

Косачов пояснив, що після інциденту з екснардепом стосовно російських журналістів та політиків "у повітрі нависла загроза". Також він сказав, що для захисту російських політиків та діячів потрібні заходи не лише всередині країни, а й на міжнародному рівні.

Зокрема раніше віцеспікер Ради Федерації РФ заявляв ЗМІ, що вбивство Іллі Киви має бути засудженим на міжнародному рівні. Однак якщо це не буде зроблено, то це буде "заохоченням державного тероризму".

Смерть Іллі Киви: що відомо

Про смерть колишнього нардепа стало відомо 6 грудня від російських ЗМІ. Тіло Іллі Киви знайшли в елітному заміському клубі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї.

За фактом вбивства російські правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На місце інциденту працювали криміналісти та слідчі. На територію комплексу не допускали людей. Також у столиці РФ запровадили посилені заходи перевірки пасажирів в аеропортах та на вокзалах.

За інформацією російських журналістів, на тілі Киви виявили декілька кульових поранень. Імовірно, що його вбили пострілом в голову.

Також за словами екснардепа та зрадника Олега Царьова, Кива повідомляв про те, що за ним слідкують. Він сказав, що в українській розвідці є начебто список людей для ліквідації.

Нагадаємо, в українській розвідці зазначили, що колаборанти, які переживають за своє життя, ще мають шанс здатися. Зокрема, це єдиний спосіб гарнатувати свою безпеку.