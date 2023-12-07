Стара машина з точною гарматою: як ЗСУ використовують танки Leopard 1 на передовій (відео)

Українські бійці розповіли, що недолік таких танків — це слабка броня. Однак над вирішенням цієї проблеми вже ведеться робота.

Україна отримала від Данії, Німеччини та Нідерландів 100 танків Leopard 1. Частину з них українські військові активно застосовують на фронті, хоча більшість мають прийти вже наступного року. Про це розповів кореспондент "Донбас Реалії" Ярослав Кречко.

Він зазначив, що попри те, що Leopard 1 — стара модель, версія, яку отримала Україна, має нову систему управління вогнем. Українські бійці розповіли, що недолік таких танків — це слабка броня. Однак над вирішенням цієї проблеми вже ведеться робота.

"На відміну від радянських танків Т-64 і Т-72, у Leopard 1 не така потужна гармата — 105 мм, але, зокрема, завдяки цьому вона і точніша", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що бійці ССО ЗСУ показали роботу коптера з тепловізійним баченням у районі Авдіївки. У результаті професійних дій операторів ССО в темну пору доби вісім окупантів знищили.