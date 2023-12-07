"Тотально неробоча історія": у Раді виникли сумніви щодо електронних повісток

Народна депутатка Соломія Бобровська вказала на потребу чіткого законодавчого визначення терміну "електронна скринька" та необхідність інструкцій щодо її використання.

У Верховній Раді України виникли сумніви щодо пропозиції вручати повістки за допомогою електронної пошти, цю ідею назвали "неможливою історією". Про це в ефірі телемарафону заявила членкиня комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Для мене було здивуванням, коли я почула про електронний лист", — сказала вона.

Крім того, Бобровська нагадала, що у Верховній Раді пів року обговорювали ідею введення повісток в мобільний додаток "Дії", однак, за її словами — це "неможлива історія".

"Я думаю, що для багатьох це зрозуміло, тому що цей застосунок викинеться з телефону зі швидкістю світла. Електронні листи — кому вони будуть надсилатися, на яку пошту, на які скриньки, робочі-неробочі… Ця історія не буде працювати", — заявила нардепка.

Рекомендовані листи — більш реальна ідея

За словами політикині, пропозиція надсилати рекомендовані листи — більш реальна, оскільки має заздалегідь встановлену адресу доставки. Проте, за її словами, навіть цей метод не є ідеальним, оскільки вимагає чіткого законодавчого визначення та узгодження, щодо того, як використовувати та забезпечувати доступ до електронних скриньок для такої доставки.

"Я не вбачаю, що це може бути дієва робоча історія, і таким чином точно чоловіків не знайдеш і не доправиш до ТЦК", — додала вона.

Також Бобровська вказала на потребу чіткого законодавчого визначення терміну "електронна скринька" та необхідність інструкцій щодо її використання.

"У нас у законодавстві також треба вказати, що таке "електронна скринька" і як нею користуватися. І, в принципі, чи це є механізмом доправлення людині офіційного повідомлення. Ця історія, як на мене, буде тотально неробоча", — зазначила нардепка.

Рада пропонує вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом: деталі

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній Раді, член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський повідомив, що в Україні працюють над законопроєктом, де планують прописати можливість вручення повістки через електронну пошту та рекомендованим листом.

"У законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом", — заявив Веніславський.

За його словами, сповіщення про надходження рекомендованого листа прийде до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою військовозобовʼязаному видаватимуть відповідні представники поштових служб особисто в руки. Веніславський назвав це так званою "публічною повісткою".

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що представники ТЦК та СП можуть заходити до помешкань громадян лише в трьох випадках: коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або коли є рішення суду, яке дає змогу зайти до житла.

Раніше повідомлялося, що студенти віком від 30 років, що отримують другу вищу освіту, мають відстрочку від призову в грудні. Проте в Україні розробляють законодавчі зміни, які позбавлять частину таких осіб права на відстрочки.