Боровся за життя 3 місяці: від поранення на фронті помер актор Василь Кухарський (фото)

Василь Кухарський зіграв головну роль в українському детективі часів козаччини "Максим Оса і золото Песиголовця". У доробку актора — кілька десятків ролей в кіно та театрі.

В четвер 7 грудня у Київському військовому госпіталі помер актор і боєць ЗСУ Василь Кухарський. Чоловік отримав важкі поранення на фронті, кілька місяців лікувався, але загинув від травм. Про смерть бійця розповіли на сторінці Facebook Київського академічного драматичного театру на Подолі.

У дописі лаконічно повідомили, що актора не стало. Вказали, що про дату поховання повідомлять пізніше.

"Він так і не зміг повернутися до життя", — зазначили представники театрального колективу.

У перші дні російського вторгнення Кухарський пішов на війну: про це розповів режисер Олесь Санін. Зі слів режисера, актор отримав тяжке поранення восени 2023 року і з вересня лікувався у військовому госпіталі у Києві.

Смерть Василя підтвердила його дружина Наталка Гордій-Кухарська. Жінка написала, що не стало "прекрасного чоловіка, справжнього воїна, мужнього козака, талановитого актора, тата".

"Любий і рідний, миленький котєтко — лети високо. І будь поруч завжди", — ідеться у повідомленні Наталки.

Загибель актора також прокоментувала режисерка Ірина Цілик. Вона висловила співчуття дружині, родині та усім, хто знав Василя.

"Гинуть наші воїни, наші козаки, наші митці. Цей список уже безкінечний. Як же боляче", — написала Цілик.

Василь Кухарський — деталі біографії

Василь Кухарський народився 2 грудня 1981 року, здобув освіту у Київському національному університеті театру, кіно і ТБ імені Івана Карпенка-Карого. 42-річний український актор зіграв в 40 фільмах і працював у театрі — у "Театрі на Подолі", театрі "Ательє 16".

Максим ОСА — остання роль Кухарського

У 2022 році на стримінговому сервісі Netflix вийшла стрічка "Максим Оса та золото Песиголовця". Актор зіграв головну роль — козака Максима Оси. Фільм — перша українська екранізація за мотивами коміксу. Згідно з сюжетом, козака Осу підозрювали у вбивстві побратимів, які перевозили золото. Щоб довести свою невинуватість, він повинен відшукати справжнього убивцю, якого описують як чудовисько "песиголовець".

Критики високо оцінили стрічку та порівнювали її з "Відьмаком", фільмами Квентіна Тарантіно і "Відьмою з Блер".

Василь Кухарський у ролі Максима Оси Козак Максим Оса, герой коміксу Василь Кухарський з партнеркою по фільму Василь Кухарський з козацькою шаблею Максим Оса - постер до фільму

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