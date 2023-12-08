Елайджа Вуд, Тайсон, Роналду й Опра: РФ обманом використовувала зірок для своєї пропаганди, — NYT (фото)

За інформацією журналістів, Кремль використовував камео зірок для інформаційних атак на українських політиків, насамперед президента Володимира Зеленського.

Кремль застосував нову зброю в інформаційній війні з Україною та Заходом — фальшиве камео знаменитостей. Про це 7 грудня пише The New York Times.

Очевидно, як вважає видання, такі селебрітіс, як Елайджа Вуд, Майк Тайсон, Кріштіан Роналду, Прісцилла Преслі, Опра Вінфрі та багато інших, навіть не здогадувалися, як використовують їхні імена в соцмережах і російських новинах для наклепу, наприклад, на українського президента.

"Йдеться про Cameo, популярний, хоча й такий, що переживає зараз труднощі, застосунок, де користувачі можуть платити за персоналізовані повідомлення від відомих людей — у випадку пана Вуда починаючи з 340 доларів. Хоча відео є справжнім, воно було перепрофільовано зусиллями Росії з метою хибно очорнити президента Зеленського як одурманеного наркотиками неонациста", — пояснює NYT.

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Відео з нібито проханням Вуда до Зеленського пройти курс лікування від наркотичної залежності блискавично поширилося російськими соцмережами і ЗМІ, а також створеними фейковими вебсайтами, які видають себе за справжні новинні організації в Європі та США.

"Російські кібероператори та агенти впливу демонструють адаптивність упродовж усієї війни з Україною, випробовуючи нові способи здобути перевагу на полі бою і позбавити Київ джерел внутрішньої та зовнішньої підтримки", — пише Центр аналізу загроз Microsoft у своєму звіті 7 грудня.

У заяві самої соцмережі Cameo йдеться, що такі відео порушують правила спільноти компанії.

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"У випадках, коли такі порушення підтверджуються, Cameo зазвичай робить кроки з видалення проблемного контенту і припинення дії облікового запису покупця, щоб запобігти подальшим проблемам", — йдеться в заяві.

Гібридна війна Росії — що нового

NYT зазначає, що новизна використання комерційно доступних камео підкреслює винахідливість і наполегливість зусиль Росії, яка намагається виправдати свою агресію в Україні. І хоча дослідники Microsoft не встановили точного джерела відео, експерти, які проаналізували результати, заявили, що кампанія має ознаки попередніх секретних інформаційних операцій з Росії.

Наприклад, окрема кампанія почалася в листопаді з публікацій у Facebook і соціальній мережі X. Пости містили фотографії понад 75 світових знаменитостей із цитатами, що перегукуються з ключовими пропагандистськими повідомленнями Кремля. Відома група анонімних волонтерів Antibot4navalny викрила спроби російського тролінгу в інтернеті.

Дослідники групи та інші експерти кажуть, що останні зусилля Росії були підкріплені штучним інтелектом, котрий, як попереджають експерти, може прискорити виробництво і поширення дезінформації.

"Інститут стратегічного діалогу, дослідницька організація в Лондоні, яка відстежує екстремізм в інтернеті, повідомила 5 грудня, що виявила мережу з 64 облікових записів ботів на X, які, мабуть, використовують контент, створений чат-ботом зі штучним інтелектом ChatGPT, для критики пана Навального", — наводить приклад видання.

Потім ці повідомлення поширилися через медіа-мережу "Царьград", яка належить Костянтину Малофєєву, котрий перебуває під санкціями США з 2014 року за підтримку початкового вторгнення Росії в Крим і східну Україну. Статті та відео пізніше з'явилися на відомих російських новинних сайтах, зокрема державного інформагентства "РІА Новини" та офіційної урядової газети "Российская газета".

Нагадаємо, 5 грудня російські пропагандисти поширили фейк про те, що в Україні на війні нібито загинув 17-річний підліток, якого напередодні мобілізували. В обласній військовій адміністрації спростували інформацію.

Також 2 грудня повідомлялося, що у ЗСУ викрили черговий фейк росіян про окупацію Мар'їнки. За словами аналітиків, росіяни підійшли до західного кордону населеного пункту.