ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову: є постраждалі та руйнування

За даними поліції, внаслідок російської атаки поранено 36-річну жінку і 25-річного чоловіка. Місцева влада також повідомила про пошкодження цивільної інфраструктури.

У ніч на 8 грудня Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний обстріл Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

За даними Терехова, ЗС РФ завдали щонайменше п'яти ударів по Харкову, унаслідок чого було пошкоджено житлові будинки в кількох районах населеного пункту. Чиновник також повідомив про одного постраждалого.

Зі свого боку голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали 6 ударів по Харкову. За його інформацією, "прильоти" зафіксовано в Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Синєгубов підтвердив дані про пошкодження цивільної житлової інфраструктури та одного постраждалого.

Пізніше в поліції Харківської області додали, що внаслідок обстрілу постраждали двоє людей — 25-річний чоловік і 36-річна жінка. Жінці було надано медичну допомогу на місці, а чоловіка госпіталізували з вибуховими травмами.

За даними правоохоронців, стан постраждалих задовільний.

Нагадаємо, 7 грудня ЗС РФ завдали удару по ТЕС, яка розташована в прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. У Міненергетики зафіксували тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Загалом у ніч на 7 грудня російські окупанти запустили територією України 18 безпілотників, 15 з яких були збиті силами і засобами ППО. Основні напрямки удару — Хмельницька та Одеська області.