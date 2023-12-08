РФ запустила по Україні ракети з бомбардувальників Ту-95: у регіонах прогриміли вибухи (фото)

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на околиці міста. Вибухи також чули в Павлограді Дніпропетровської області — влада вже поінформувала про жертву ракетного удару.

Рано-вранці 8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомили в пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Імовірні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних і східних областях — 06:30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — повідомили в Повітряних силах.

Перша група ракет перетнула кордон України та рухалася в напрямку Дніпропетровської області через Харківську.

Незабаром після цього в областях почали оголошувати повітряну тривогу. У Києві сирена завила о 06:48.

У командуванні уточнили, що ракети летіли в напрямку Павлограда. Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу та попередив про роботу протиповітряної оборони.

"Не ігноруйте тривогу, буде працювати ППО проти російських ракет", — написав глава ОП у своєму Telegram-каналі.

Місцеві жителі повідомили про вибухи на Дніпропетровщині. Ракети змінили курс на Дніпро.

Потім ракети стали рухатися в бік Миргорода на Полтавщині. Там розташований військовий аеродром.

Незабаром ракети зайшли в Кіровоградську область. Вони рухалися в західному напрямку.

О 07:26 ракети почали рухатися в бік Київщини через Черкаську область. Курс міг змінитися.

О 07:32 столична військова адміністрація повідомила про загрозу ракетного удару по Києву. У Київській області було чути вибухи.

Станом на 07:32, ракети курсували в напрямку Києва з південного напрямку. У Черкаській області ракети летіли в напрямку Київської області. У Кіровоградській області ракети летіли в напрямку заходу.

В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони. Вони закликали людей залишатися в укриттях і не знімати те, що відбувається, на відео.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 7:33 повідомив про те, що в Павлограді чули вибухи.

"Зранку було шумно в Павлограді. Уся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги", — повідомив керівник ОВА.

О 7:38 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали жителів столиці перебувати в укриттях.

О 7:41 у Повітряних силах повідомили про нову групу ракет, яка пролітала над Чугуївським районом Харківської області в бік Дніпропетровської області.

О 07:48 було помічено ще одну групу ракет, яка залетіла через Харківську область. Вони рухалися в напрямку Павлограда.

О 07:56 у районі Павлограда було чути вибухи.

О 7:38 у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали жителів столиці перебувати в укриттях.

Нові пуски ракет

О 7:41 у Повітряних силах повідомили про нову групу ракет, яка пролітала над Чугуївським районом Харківської області в бік Дніпропетровської області.

О 7:48 у ВР повідомили про рух ракет курсом на Павлоград.

О 8:31 у КМВА повідомили про відбій повітряної тривоги, але закликали мешканців слідкувати за сигналами, і в разі небезпеки — перейти в укриття.

О 8:46 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що під час обстрілу Павлоградського району загинула одна людина, ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всіх доправлено в лікарню. Усіх оперують. Двоє людей — у важкому стані", — повідомив Лисак.

10 бомбардувальників запускали крилаті ракети

Начальник КМВА Сергій Попоко уточнив, що запуски ракет здійснювалися з 10-и стратегічних бомбардувальників ЗС РФ. Було випущено крилаті ракети типу Х-101/555/55 з аеродрому в місті Енгельс, що в Саратовській області.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягла міста. Силами та засобами ППО всі ракети, які летіли в напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці. Інформація про жертви та руйнування відсутня! Як ви бачите, ворог дочекався свого часу і почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста. Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", — заявив Попко.

Нагадаємо, в ніч на 8 грудня ЗС РФ завдали щонайменше п'яти ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки в кількох районах

Раніше, 7 грудня, ЗС РФ завдали удару по ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу було серйозно пошкоджено обладнання.