Бачить себе на російському троні: експерт пояснив, чому Шойгу став небезпечним для Путіна

Амбіції міністра оборони РФ Сергія Шойгу проявлялися до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він вибив для себе місце №1 у партії "Единая Россия", розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу бачить себе на місці російського президента Володимира Путіна. Про це він повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"У Шойгу є амбіції — він себе бачить на російському троні замість Путіна", — сказав Олександр Коваленко.

Він зазначив, що амбіції Сергія Шойгу проявлялися до повномасштабного вторгнення військ РФ до України, коли той ледь не в ультимативному характері вибив для себе місце №1 у партії "Единая Россия". Експерт переконаний, що в Шойгу були досить серйозні політичні амбіції.

Крім цього, силові структури, що входять до складу Міністерства оборони Російської Федерації, створювали навколополітичні сили та намагалися вибиватися на регіональному та державному рівнях під час виборів у політичне життя. Зі слів Коваленка, під контролем оборонного відомства РФ перебуває основний силовий блок — армія.

"Так, є Росгвардія, є "кадирки", але це все не можна порівняти навіть з урахуванням того, що зараз будуть планомірно посилювати їх середньою і легкою броньованою технікою і передавати їм танки. Це не той потенціал, який є у наявної регулярної армії", — пояснив він.

Коваленко наголосив, що Сергій Шойгу стає "все більш небезпечним для Путіна", навіть більше, ніж був засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Експерт вважає, що Володимир Путін може шкодувати через те, що погодився усунути його.

Нагадаємо, 2 листопада політичні експерти розповіли Фокусу, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу є лояльним до президента РФ Володимира Путіна. Вони вважають, що Шойгу не може бути самостійною політичною фігурою.

26 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що війна в Україні продовжиться до 2025 року. З його слів, протягом двох років Росія нібито планує досягти "поставлених цілей".