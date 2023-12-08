Голова заводу розкрадав мільйони на закупівлі деталей для Су-27: його затримали, — СБУ (фото)

За даними слідства, постачальник передав на держпідприємство несправні комплектуючі, а його голова розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки виявили корупційні дії директора одного з оборонних підприємств, яке входить до складу "Укроборонпрому". Він незаконно використовував кошти з бюджету під час закупівлі комплектуючих для винищувачів Су-27. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Йдеться про модулі посилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27", — зазначають у прес-службі.

Із проведеного розслідування випливає, що очільник одного з підприємств у структурі "Укроборонпрому", спільно зі співучасниками, робив спроби викрадення майже 4 мільйонів гривень із бюджетних коштів під час проведення закупівель відповідного авіаційного обладнання.

"Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля", — розповіли в СБУ.

Проте постачальник поставив на державне підприємство комплектуючі з дефектами, і його керівник виніс рішення включити браковану продукцію в активи підприємства, а також здійснити оплату за неї.

"Для цього чиновник підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна. На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу в розмірі 1,9 млн грн", — зазначили у відомстві.

У подальшому учасники схеми мали намір вивести зазначені кошти в тіньовий обіг, використовуючи фірми під їхнім контролем, здійснити переведення в готівку та розподілити отримані кошти між собою.

Однак правоохоронні органи оперативно виявили схему і детально задокументували кожен етап угоди. У результаті було накладено арешт на всю суму договору в розмірі 3,9 мільйона гривень, що блокувало спроби привласнення цих коштів.

Уже екс-директору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

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Нагадаємо, 14 березня у Службі безпеки повідомили, що затримали на Вінниччині колаборантку, яка допомагала ворогу проводити вибори на Запоріжжі. У західні регіони України вона поїхала, щоб приховати отримані від окупантів гроші.

Також 10 листопада на Закарпатті викрили виробництво, яке шило куртки для російської збірної з лижного спорту. Загалом підприємство встигло виготовити для Росії 40 оптових партій одягу.