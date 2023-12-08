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Голова заводу розкрадав мільйони на закупівлі деталей для Су-27: його затримали, — СБУ (фото)

СБУ
СБУ затримали голову "Укроборонпрому"

За даними слідства, постачальник передав на держпідприємство несправні комплектуючі, а його голова розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити.

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Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки виявили корупційні дії директора одного з оборонних підприємств, яке входить до складу "Укроборонпрому". Він незаконно використовував кошти з бюджету під час закупівлі комплектуючих для винищувачів Су-27. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Йдеться про модулі посилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27", — зазначають у прес-службі.

Із проведеного розслідування випливає, що очільник одного з підприємств у структурі "Укроборонпрому", спільно зі співучасниками, робив спроби викрадення майже 4 мільйонів гривень із бюджетних коштів під час проведення закупівель відповідного авіаційного обладнання.

"Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля", — розповіли в СБУ.

Проте постачальник поставив на державне підприємство комплектуючі з дефектами, і його керівник виніс рішення включити браковану продукцію в активи підприємства, а також здійснити оплату за неї.

"Для цього чиновник підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна. На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу в розмірі 1,9 млн грн", — зазначили у відомстві.

У подальшому учасники схеми мали намір вивести зазначені кошти в тіньовий обіг, використовуючи фірми під їхнім контролем, здійснити переведення в готівку та розподілити отримані кошти між собою.

Однак правоохоронні органи оперативно виявили схему і детально задокументували кожен етап угоди. У результаті було накладено арешт на всю суму договору в розмірі 3,9 мільйона гривень, що блокувало спроби привласнення цих коштів.

Уже екс-директору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

СБУ затримали голову "Укроборонпрому" Fullscreen
СБУ затримали голову "Укроборонпрому"
СБУ затримали голову "Укроборонпрому" Fullscreen
СБУ затримали голову "Укроборонпрому"
СБУ затримали голову "Укроборонпрому" Fullscreen
СБУ затримали голову "Укроборонпрому"
СБУ затримали голову "Укроборонпрому"
СБУ затримали голову "Укроборонпрому"
СБУ затримали голову "Укроборонпрому"

Нагадаємо, 14 березня у Службі безпеки повідомили, що затримали на Вінниччині колаборантку, яка допомагала ворогу проводити вибори на Запоріжжі. У західні регіони України вона поїхала, щоб приховати отримані від окупантів гроші.

Також 10 листопада на Закарпатті викрили виробництво, яке шило куртки для російської збірної з лижного спорту. Загалом підприємство встигло виготовити для Росії 40 оптових партій одягу.