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Военный Фокус Российско-украинская война

Глава завода разворовывал миллионы на закупке деталей для Су-27: его задержали, — СБУ (фото)

СБУ
СБУ задержали главу "Укроборонпрома"

По данным следствия, поставщик передал на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

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Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности выявили коррупционные действия директора одного из оборонных предприятий, которое входит в состав "Укроборонпрома". Он незаконно использовал средства из бюджета при закупках комплектующих для истребителей Су-27. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27", — отмечают в пресс-службе.

Из проведенного расследования следует, что глава одного из предприятий в структуре "Укроборонпрома", совместно с соучастниками, предпринимал попытки похищения почти 4 миллионов гривен из бюджетных средств при проведении закупок соответствующего авиационного оборудования.

"Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля", — рассказали в СБУ.

Тем не менее, поставщик поставил на государственное предприятие комплектующие с дефектами, и его руководитель вынес решение включить бракованную продукцию в активы предприятия, а также осуществить оплату за нее.

"Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн", — отметили в ведомстве.

В последующем участники схемы намеревались вывести указанные средства в теневой оборот, используя фирмы под их контролем, осуществить обналичивание и распределить полученные средства между собой.

Однако правоохранительные органы оперативно выявили схему и подробно задокументировали каждый этап сделки. В результате был наложен арест на всю сумму договора в размере 3,9 миллиона гривен, что блокировало попытки присвоения этих средств.

Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержали главу "Укроборонпрома" Fullscreen
СБУ задержали главу "Укроборонпрома"
СБУ задержали главу "Укроборонпрома" Fullscreen
СБУ задержали главу "Укроборонпрома"
СБУ задержали главу "Укроборонпрома" Fullscreen
СБУ задержали главу "Укроборонпрома"
СБУ задержали главу "Укроборонпрома"
СБУ задержали главу "Укроборонпрома"
СБУ задержали главу "Укроборонпрома"

Напомним, 14 марта в Службе безопасности сообщили, что задержали в Винницкой области коллаборантку, которая помогала врагу проводить выборы на Запорожье. В западные регионы Украины она поехала, чтобы скрыть полученные от оккупантов деньги.

Также 10 ноября на Закарпатье разоблачили производство, которое шило куртки для российской сборной по лыжному спорту. В целом предприятие успело изготовить для России 40 оптовых партий одежды.