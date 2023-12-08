Глава завода разворовывал миллионы на закупке деталей для Су-27: его задержали, — СБУ (фото)

По данным следствия, поставщик передал на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

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Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности выявили коррупционные действия директора одного из оборонных предприятий, которое входит в состав "Укроборонпрома". Он незаконно использовал средства из бюджета при закупках комплектующих для истребителей Су-27. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27", — отмечают в пресс-службе.

Из проведенного расследования следует, что глава одного из предприятий в структуре "Укроборонпрома", совместно с соучастниками, предпринимал попытки похищения почти 4 миллионов гривен из бюджетных средств при проведении закупок соответствующего авиационного оборудования.

"Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля", — рассказали в СБУ.

Тем не менее, поставщик поставил на государственное предприятие комплектующие с дефектами, и его руководитель вынес решение включить бракованную продукцию в активы предприятия, а также осуществить оплату за нее.

"Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн", — отметили в ведомстве.

В последующем участники схемы намеревались вывести указанные средства в теневой оборот, используя фирмы под их контролем, осуществить обналичивание и распределить полученные средства между собой.

Однако правоохранительные органы оперативно выявили схему и подробно задокументировали каждый этап сделки. В результате был наложен арест на всю сумму договора в размере 3,9 миллиона гривен, что блокировало попытки присвоения этих средств.

Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержали главу "Укроборонпрома" СБУ задержали главу "Укроборонпрома" СБУ задержали главу "Укроборонпрома"

Напомним, 14 марта в Службе безопасности сообщили, что задержали в Винницкой области коллаборантку, которая помогала врагу проводить выборы на Запорожье. В западные регионы Украины она поехала, чтобы скрыть полученные от оккупантов деньги.

Также 10 ноября на Закарпатье разоблачили производство, которое шило куртки для российской сборной по лыжному спорту. В целом предприятие успело изготовить для России 40 оптовых партий одежды.