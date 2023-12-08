У Маріуполі військова вантажівка повна БК протаранила цивільне авто, — Андрющенко (фото)

Радник міського голови наголосив, що через такі "зупинки" Сили оборони мають змогу роздивитись, що везуть росіяни.

У тимчасово окупованому Маріуполі російська військова вантажівка, повна бойового комплекту, протаранила цивільне авто. Про це у пʼятницю, 8 грудня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

Крім того, він опублікував світлини з місця інциденту.

"Повна вантажівка з БК (боєкомплектом – ред.) протаранила цивільне авто в Маріуполі. Знов. Навіть не новина, але наші через такі "зупинки" мають змогу роздивитись що везуть", — наголосив Андрющенко.

Подробиці аварії радник мера не повідомив.

ДТП на ТОТ: окупанти на БТР переїхали цивільне авто

Нагадаємо, у червні Фокус з посиланням на місцеві Telegram-канали повідомив, що в окупованому з 2014 року місті Шахтарськ Донецької області сталася смертельна ДТП. Окупанти на БТР переїхали цивільне авто. Від легкової автівки залишився лише пласт металу на дорозі.

Також у березні на Луганщині танк переїхав цивільне авто. Російські танкісти навмисне різко розвернули танк у бік авто, яке намагалося їх обігнати. В результаті водій та пасажири авто отримали важкі травми.

Також нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 13 жовтня повідомив, що в Херсонській області російські окупанти з дрона атакували цивільне авто, яке їхало містом Берислав. Постраждало подружжя, яке перебувало в салоні.