Знищення винищувача Су-24М біля Зміїного: у Британії назвали зброю, якою атакували ЗСУ

Російська та українська сторони продовжують зазнавати регулярних втрат бойових літаків. Протиповітряна оборона суттєво обмежує ефективність тактичної авіації, розповіли в британській розвідці.

5 грудня українські військові збили російський винищувач Су-24М над чорним морем за допомогою ракети "земля-повітря". Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

Над Чорним морем біля острова Зміїний українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник, ймовірно, ракетою "земля-повітря". В оборонному відомстві Британії зазначили, що з літа 2023 року Російська Федерація виконує ударні місії високого ризику спрямовані проти Зміїного острова.

У британській розвідці розповіли, що острів став символом українського опору, тоді як Росія намагається продемонструвати, що може спрямовувати свою силу в Чорному морі. В результаті знищення російського Су-24М міг загинути екіпаж борту, що складався з двох осіб.

Розвідка наголосила, що російська та українська сторони продовжують зазнавати регулярних втрат бойової авіації. Загалом протиповітряна оборона продовжує суттєво обмежувати ефективність тактичної авіації.

ЗСУ збити російський винищувач Су-24М: що відомо

5 грудня ЗСУ збили російський літак Су-24М над Чорним морем у районі острова Зміїний. За інформацією ЗМІ, обидва пілоти бомбардувальника загинули, тоді як літак міг бути збитий із системи Patriot.

6 грудня західні експерти повідомили, що факт знищення українською ППО російського бомбардувальника над Чорним морем може вказувати на нові зусилля України зі зриву російських ударів по цілях у західній частині країни.

Нагадаємо, 6 грудня у Повітряних силах розповіли, що збиття російського винищувача Су-24М стало подарунком на день народження командира зенітної ракетної батареї Павла. Зокрема, він замовив "такий подарунок" на своє свято.