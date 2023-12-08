"Як чорт від ладана": Залужний й політика речі не сумісні, — генерал ЗСУ

На думку генерала Кривоноса, в історії існують приклади, коли професіональні військові долучалися до політики і ставали президентами країн. Проте головнокомандувач Залужний не збирається ставати політиком, бо жахається її.

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос зазначив, що історії відомі приклади військових у політиці. Проте це, на думку генерала, не про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Таку думку Сергій Кривонос висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Щодо політики й Залужного, то це взагалі речі несумісні. Він страхається від політики, як чорт від ладана, якщо можна так сказати. Залужний знається на війні та безпосередньо цим займається", — впевнений військовий.

І згадує, що є історичні приклади, коли політики підштовхували військових зайнятися політикою.

"Згадаймо того ж самого Шарля де Голля (професіональний військовий, генерал, 18-й президент Франції. — Ред.) або Дуайта Ейзенхауера (один із головних американських воєначальників Другої світової війни, 34-й президент США. — Ред.). Це два чудові приклади, коли провали та проколи політиків призвели до того, що військові мусили йти у політику, аби виправити становище", — зауважив генерал-майор.

При цьому Кривонос висловив думку, що, можливо, наші політики усвідомлюють, що вони непрофесійно управляють державою. Тож, за словами генерала, тоді й стають зрозумілими намагання спровокувати конфлікт, коли його немає.

Заклики проти Залужного — що сталося

26 листопада заступниця голови парламентського комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані Ставці, ані комітету Верховної Ради. На думку нардепки, головком має піти у відставку.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву Безуглої, сказали, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Водночас секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

У понеділок, 27 листопада, у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розвіяв чутки про те, що між Зеленським і Залужним склався якийсь конфлікт. Водночас він визнав, що між президентом і головнокомандувачем відбуваються "складні" розмови.