Україна готує бригади до нових наступальних і оборонних операцій, — Кулеба

За словами глави МЗС, пауза у бойових діях дасть змогу Росії "обтруситися від втрат і проблем", з якими вона зіштовхнулася в Україні, і почати новий наступ.

Сили оборони України готуються до контрнаступальних і оборонних операцій, оскільки будь-яка пауза на полі бою надасть Російській Федерації можливість перегрупуватися і накопичити сили для нової агресії. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Wall Street Journal від 8 грудня.

У публікації йдеться про те, що Росія не виявляє жодних ознак відмови від своєї первісної мети із захоплення України. За словами Кулеби, за таких умов пауза в бойових діях буде вигідна країні-агресору.

"Єдиним результатом буде те, що Росія обтруситься від втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і зробить новий напад. Ми готуємо наші бригади для нових контрнаступальних і оборонних операцій", — сказав міністр.

Як зазначають аналітики, підготовка українських сил до оборонних дій, зокрема будівництво фортифікаційних споруд, не означає, що війна закінчена. Так, на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО деякі дипломати нагадали, що в перші дні повномасштабної війни більшість спостерігачів прогнозували довгу боротьбу.

"Тепер ми повинні нагадати собі, що це буде довга війна", — сказав один із дипломатів.

Західні стратеги вважають, що найкращий сценарій полягає в тому, що наступний рік стане роком відновлення українських сил. За їхніми словами, є надія на те, що обмежена кількість українських солдатів зможе стримати ЗС РФ, надавши країнам НАТО час підготувати нових українських військових, а також наростити виробництво і постачання зброї для України.

Нагадаємо, 8 грудня глава естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що Росія збільшила інтенсивність бойових дій і намагається повернути ініціативу на фронті. За його словами, попри старання російських військових протягом останнього тижня, на лінії фронту не відбулося значних змін.

За даними ЗМІ від 8 грудня, новий контрнаступ Україна зможе розпочати не раніше 2025 року. Західні дипломати і військові стратеги зазначили, що літній контрнаступ завершився лише незначним зміщенням лінії фронту. При цьому Україна зіткнулася з проблемою в постачанні допомоги від США і Європи через внутрішньополітичні суперечки.