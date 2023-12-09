РФ назавжди покине Крим: Україна готує військові напрацювання на 2024 рік, — Умеров

Глава українського оборонного відомства заявив, що українці навіть за відсутності потужного флоту в Чорному морі показали світу, як можуть досягати успіхів.

Україна готує на 2024 рік напрацювання, завдяки яким російські загарбники будуть змушені назавжди піти з тимчасово окупованого Криму. Про це 9 грудня повідомив глава Міноборони України Рустем Умеров в ефірі телемарафону.

Під час діалогу з журналістами було порушено питання про ситуацію в Чорному морі в контексті тих технологій, завдяки яким українські сили зможуть очистити акваторію від носіїв "Калібрів".

Міністр оборонного відомства заявив, що українці показали всьому світу свою здатність досягати успіху навіть у ситуації, коли у країни немає потужного флоту.

"Незважаючи на те, що в нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хороші можливості для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", — заявив Умеров.

Нагадаємо, двоє американських аналітиків з Інституту Гудзона 8 грудня проаналізували перебіг російсько-української війни та запропонували комплекс заходів, яких потрібно вжити для поразки Москви. На думку Люка Коффі та Пітера Рафа, шлях до перемоги пролягає через Крим і саме на цьому напрямі потрібно зосередити основні зусилля.