"Світ просто дозволить нам померти": Зеленська висловилася про ситуацію з військовою допомогою Україні

Перша леді України заявила, що без фінансової підтримки від західних країн український народ може зазнати великих втрат

Олена Зеленська висловила серйозне занепокоєння затримками у фінансуванні України та попередила про "смертельну небезпеку", у якій перебувають українці, якщо західні країни не продовжать надавати фінансову підтримку. Про це перша леді України сказала в інтерв'ю ВВС.

Вона поговорила із журналісткою за день після того, як сенатори-республіканці у США заблокували ключовий законопроєкт про допомогу Україні. Він мав надати Україні допомогу на суму понад 60 мільярдів доларів (47,8 мільярда фунтів стерлінгів).

"Нам дуже потрібна допомога. Простіше кажучи, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що якщо ми втомимося, ми помремо. А якщо світ втомиться, він просто дозволить нам померти. Для нас це питання життя", — сказала Зеленська.

Зазначимо, що після того, як сенатори-республіканці у США заблокували законопроєкт про допомогу ЗСУ, президент Байден попередив, що нездатність домовитися про допомогу буде "подарунком" для президента Путіна. Велика Британія також закликала політиків у Вашингтоні домовитися про угоду для України, наголошуючи, що США є "стрижнем" західної коаліції, яка підтримує боротьбу України проти Росії.

Медіа зазначає, що уповільнення темпів надання допомоги викликає серйозні побоювання, оскільки в Україні тривають бойові дії з російськими військами, які почали незаконне вторгнення два роки тому. ЗСУ змогли запобігти захопленню країни в лютому 2022 року, викликавши ентузіазм і підтримку західних країн. Однак без постійної фінансової підтримки та ресурсів країна не зможе продовжувати боротьбу проти російської агресії.

Нагадаємо, 5 грудня президент США Джо Байден звернувся до Сенату США щодо допомоги Україні. Американський лідер назвав припинення підтримки Києва у війні божевіллям. Він підкреслив, що це суперечить інтересам Вашингтона.

А дещо раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що якщо виділення допомоги Україні провалиться, США будуть винні в її поразці.