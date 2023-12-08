Ситуація близька до кризової: експерти про припинення військової допомоги Україні (відео)

У Києва є привід для занепокоєння, вважають аналітики, оскільки на тлі політичної боротьби у Вашингтоні подальша військова підтримка американців залишається під питанням. До того ж на горизонті прихід нової, куди менш доброзичливої американської адміністрації.

Related video

Білий дім 7 грудня вкотре закликав республіканців у Конгресі припинити протидію запропонованому пакету заходів, який надасть десятки мільярдів доларів вкрай необхідної військової допомоги Україні. Це свідчить про гостру політичну боротьбу у Вашингтоні, яка в підсумку може призвести до кризової ситуації, і в Києва є всі підстави для занепокоєння. Про перспективи подальшої підтримки України йдеться в матеріалі The War Zone.

Позиція Білого дому

Рішення республіканців у Сенаті заблокувати законопроєкт про додаткові витрати на національну безпеку в розмірі 106 млрд доларів, який включає 61 млрд на військову допомогу Україні, викликало різку критику з боку адміністрації президента Джо Байдена.

"Вражає, що ми дійшли до цього моменту і що республіканці в Конгресі готові зробити Путіну подарунок. Найбільший подарунок, на який Путін міг сподіватися", — заявила журналістам прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, така позиція свідчить про те, що американські законодавці вирішили "погратися в дитячі ігри" з національною безпекою США.

Сам глава Білого дому переконаний, що голосування в Сенаті надовго запам'ятається, оскільки припинення військової підтримки України зміцнює позиції російського президента Володимира Путіна, який, очевидно, не збирається зупинятися. У довгостроковій перспективі це загрожує прямим зіткненням НАТО з Росією.

"Якщо Путін захопить Україну, він на цьому не зупиниться. Він ясно дав це зрозуміти. Якщо Путін нападе на союзника по НАТО... що ж, ми як член НАТО зобов'язалися захищати кожен дюйм території НАТО. Тоді в нас буде те, чого ми не прагнемо та чого в нас немає сьогодні: американські війська, які б'ються з російськими військами..." — заявив Байден, додавши водночас, що історія суворо судитиме тих, хто це допустив.

Коментарі Кремля

Заяви Байдена викликали різку відповідь із боку російських чиновників. Глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін вважає, що подальша підтримка України є для Америки зайвим тягарем, оскільки США ризикують створити для себе "другий В'єтнам", до того ж кожній новій американській адміністрації доведеться з цим розбиратися.

"Україна перетвориться на чорну діру, що поглинає все більше ресурсів і людей", — заявив він.

У різкішій формі слова Байдена прокоментував посол РФ у США Анатолій Антонов. За його словами, така риторика абсолютно неприйнятна для ядерної держави, яка повинна мати відповідальність.

"У спробі підлити олії у вогонь української війни за дорученням тут остаточно втратили зв'язок із реальністю, із легкістю розмірковуючи про ймовірність прямого зіткнення збройних сил наших країн", — заявив російський дипломат.

Антонов додав, що Вашингтон і "ненаситний військово-промисловий комплекс США" є прямими бенефіціарами кровопролиття в Україні.

"Чи не час місцевій владі схаменутися та перестати сіяти хаос по всьому світу, аби вберегти від заходу американську гегемонію?" — міркує посол.

Як оцінюють ситуацію в Києві

Ситуацію, що склалася, прокоментував і секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Він підкреслив, що попри політичний глухий кут у США українці продовжать боротьбу за свою країну.

"Незалежно від того, хто, де і як голосував у будь-якій країні світу, ми не припинимо захищати нашу країну, не віддамо жодного клаптика нашої землі та не пробачимо жодного вбитого чи пораненого. Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю та продовжимо знищувати російського монстра", — написав Данілов у Twitter.

За словами керівника РНБО, найкращим гарантом безпеки України були та залишаються Сили оборони, які забезпечать страховку від "нестабільної політичної ситуації та невиконання міжнародних зобов'язань із безпеки".

Важливо

"Байден і ЄС дотиснуть республіканців": політолог про ситуацію з підтримкою України з боку США

Політичні чвари у Вашингтоні та нездатність союзників виконати раніше взяті на себе зобов'язання з надання допомоги — явно погані ознаки для України, підбивають підсумки оглядачі. В умовах, коли український контрнаступ загруз, а на горизонті маячить перспектива приходу нової, куди менш доброзичливої американської адміністрації, у Києва є всі підстави турбуватися про те, на яку допомогу він може розраховувати від своїх друзів.

Нагадаємо, як розповіли 6 грудня оглядачі The New York Times, блокування законопроєкту про виділення допомоги Україні в Сенаті США означає, що Київ навряд чи зможе отримати додаткову американську допомогу до кінця року.