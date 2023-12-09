"Біса" хотіли відправити в пекло: у Воронежі розстріляли військового льотчика РФ, — росЗМІ

За інформацією російських пабліків, військовослужбовець нібито прикривав від нападників трьох дітей, і внаслідок перестрілки потрапив у лікарню у важкому стані.

Уранці 9 грудня у Воронежі розстріляли російського військового льотчика з позивним "Бес". Як повідомили російські ЗМІ, невідомі особи відкрили вогонь по військовослужбовцю з пістолетів.

Деталі події уточнюють, проте військові пабліки РФ пишуть, що льотчик нібито прикрив собою трьох дітей.

Також повідомляється, що внаслідок стрілянини військовослужбовець був поранений і у важкому стані доставлений до лікарні. Подробиці інциденту з'ясовуються.

"Щодо розстрілу льотчика з позивним "Бес" у Воронежі, інфи мало. Закрив собою трьох дітей. У важкому стані в лікарні", — йдеться в повідомленні спеціалізованого каналу Fighterbomber.

Трохи пізніше місцеві ЗМІ з посиланням на регіональну владу повідомили, що ніякої перестрілки за участю військового льотчика у Воронежі не було.

"Інформація про можливе поранення невідомим військового льотчика у Воронежі з'явилася в telegram-каналі Fighterbomber у суботу, 9 грудня. Як повідомили у пресслужбі обласного уряду, публікація не відповідає дійсності", — ідеться в повідомленні.

Тим часом губернатор області Олександр Гусєв ніяк не прокоментував подію. Також мовчать і представники правоохоронних органів Воронезької області, хоча в російських ЗМІ поширюють інформацію про те, що спростування надійшло саме з офіційних регіональних джерел.

Пізніше на Fighterbomber вийшов новий пост, де автор каналу обурився так званим спростуванням. Він написав, що льотчик справді потрапив під кулі та перебуває у важкому стані в лікарні, де за його життя борються лікарі. Причому в повідомленні уточнюється, що в льотчика влучили сім разів.

Нагадаємо, співробітники ГРУ заявили про намір покарати пілота Максима Кузьмінова, який передав Україні вертоліт Мі-8. У спецслужбі стверджують, що вони отримали відповідний наказ і тому ліквідують льотчика "за зраду своїх братів".