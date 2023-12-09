До 102 тисяч грн: Рада підтримала штрафи для порушників комендантської години

Для порушників передбачено штраф у розмірі від 8 500 до 17 тисяч грн. За повторне порушення протягом року — сума подвоюється. Для бізнесу розмір штрафу — від 51 до 102 тисяч грн.

Верховна рада підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафи для порушників комендантської години. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час дії воєнного стану. Документ передбачає штрафи для громадян — від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума подвоюється.

Для бізнесу штрафи передбачені в розмірі від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо порушення зафіксують повторно протягом року, штраф становитиме від 170 до 340 тисяч гривень.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Після того як стало відомо про низку ресторанів і клубів у Києві та регіонах, які працюють після дозволеного під час дії воєнного стану часу.

А також про українців, які порушують комендантську годину. Так 30 вересня з'явилося відео, як блогерка в Києві їздила містом після дозволеного часу.

Наприкінці жовтня 2023 року нардепи внесли відповідний законопроєкт, розроблений спільно з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією.

Нагадаємо, комендантська година в Україні діє з перших днів великої війни. Вона передбачає низку обмежень у нічний час. Зокрема, заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток з 00:00 до 05:00. А закладам громадського харчування можуть працювати до 23:00.

Прямої норми, яка регулює санкції за порушення комендантської години, донедавна не було. Хоча нардепи в липні 2022 року пропонували ввести нову статтю 210-2 "Порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану", яка передбачала санкції накладення штрафу до 850 грн.

Юристи пояснювали Фокусу, що, як показує практика, порушників комендантської години намагаються притягнути до відповідальності за двома статтями — 210.1 і 185 КпАП.