"Під нашим контролем на всі 100%": за Авдіївський коксохім йдуть важкі бої, — офіцер (відео)

За словами майора МВС Максима Морозова, найкритичнішою точкою залишається промислова зона поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Збройні сили Російської Федерації постійно обстрілюють Авдіївський коксохім, але завод залишається під контролем наших Сил оборони. Збройні сили України ведуть важкі бої у промзоні. Про це розповів офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов в ефірі "Еспресо".

"Коксохім, там дуже сильно тиснуть, але ситуація хоч і складна, але стабільна… коксохім повністю під контролем Збройних Сил України, звісно, що його обстрілюють і завдають авіаударів, постійно він перебуває під обстрілами з РСЗВ і арти, але завод під нашим контролем на всі 100 відсотків", — розповів офіцер.

За словами Максима Морозова, найкритичнішою точкою залишається промзона поблизу Авдіївського коксохіму. Росіяни постійно завдають масованих авіаційних та артилерійських ударів. Ситуацію ускладнює морозна погода.

"Дуже важко ввести якісь оборонні дії, спираючись на температуру повітря, яка знижується. Зараз йдуть важкі бої, але всі готові до того, що вона, можливо, стане сірою зоною, але зараз вона контролюється, йдуть бої. Сили оборони готуються й до найгірших ситуацій. Промзона — це ворота до Авдіївки, а тому доволі важливий об'єкт", — зазначив військовослужбовець.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 9 грудня 2023 року, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. ЗС РФ не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що РФ накопичила 870 ракет різних типів. Росіяни будуть намагатися масованими ракетними ударами завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.