"Будуть кидати каміння": у випадку війни Бельгія втримається менше доби, – екскомандувач

За словами колишнього командувача Сухопутними військами Марка Тіси, в армії величезний дефіцит боєприпасів. Армію фінансували за залишковим принципом.

Генерал у відставці Марк Тіс, екскомандувач Сухопутними військами 2017-2019 років, заявив, що у бельгійської армії не вистачить боєприпасів навіть на добу бойових дій. Про це він сказав в інтервʼю VRT Canvas.

За словами генерала, Заходу і Бельгії зокрема треба терміново активізувати оборонні зусилля.

"Якщо сьогодні тут почнеться війна, бельгійській армії доведеться почати кидати каміння через кілька годин, бо у нас на більше не вистачить боєприпасів", — каже Марк Тіс.

В бельгійській армії існує величезний дефіцит боєприпасів. Коли Тіс очолював Сухопутні війська, то на рік бюджет для придбання боєприпасів складав усього 15 млн євро. Зараз його збільшили до 150 млн євро на рік, але за словами Тіса, якщо треба буде воювати від 30 до 60 діб, то на зброю потрібно буде 5-7 млрд євро.

На думку генерала, Заходу треба бути уважним через "сили", які там діють. У Франції було доведено, що Марін Ле Пен спонсорувалась Росією, а Служба військової безпеки та Державна охорона попереджають, що треба остерігатись від втручання у вибори.

Коментуючи загрозу РФ для Європи Марк Тіс сказав, що Москва та Пекін мають своє бачення світового порядку, яке відмінно від Західного. У випадку програшу України, РФ може піти далі. Поляки можуть виявитись правими у своїх оцінках, що у НАТО є 3 роки для підготовки до зіткнення з Росією. Захід має негайно реагувати, вважає генерал, а також продовжувати підтримувати Україну.

Після завершення холодної війни в Бельгії постійно скорочували витрати на оборону. Якщо у 1980-х на армію виділяли 3% від ВВП, то у 2017 бюджет скоротили до 0,88%. З 2020 року є тенденція до зростання бюджету.

Нагадаємо, 5 грудня в Бельгії заявили, що Україна отримає винищувачі F-16 не раніше 2025 року.

27 жовтня ЗМІ писали, що Бельгія передала ЗСУ тисячі нових боєприпасів для танків Leopard 1.