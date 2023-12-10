В українській армії засвітився польський самохідний міномет Rak (фото)

Україна ще у квітні замовила в Польщі 3 комплекти мінометів Rak. Машини побудовані на БТР Rosomak.

На озброєні Збройних сил показали польський самохідний міномет RAK в складі 44-ї окремої механізованої бригади. Відповідні фото опублікувала пресслужба 10 грудня.

В межах рубрики "обличчя Перемоги" військові розказали про бійця з позивним "Супер". Він командир міномета та є головним сержантом. Сфотографували військового на тлі польського самохідного міномета RAK на базі БТР Rosomak, пише інформаційний портал "Тиск".

Військовий на тлі Rak

5 квітня керівник канцелярії премʼєр-міністра Польщі Міхал Дворчик оголосив, що Україна придбає:

150 БТР Rosomak;

3 комплекти самохідних мінометів Rak;

100 ПЗРК Piorun.

Одна батарея мінометів складається з 8 мінометів, 4 командирських машин, 3 транспортних машин для транспортування боєкомплекту, 2 розвідувальних та 1 ремонтної. В "АрміїInform" писали, що наразі невідомо, який саме комплект могла закупити Україна. Можливо, мова йде лише про самохідні міномети.

Основні характеристики самохідного міномету M120K Rak

Основні характеристики самохідних мінометів Rak:

дальність пострілу — 12 км;

система наведення — напівлазерне;

боєкомплект — 46 мін;

можливість ураження однієї ціллю кількома мінами;

скорострільність — 6-8 пострілів на хвилину.

Нагадаємо, 26 листопада в Генштабі показали український бікаліберний міномет калібру 30-мм та 40-мм.

8 листопада в ГУР розказали про самохідні міномети Scorpion, які надійшли на озброєння військових.