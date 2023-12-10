Рейд ТЦК в Косино: в оздоровчому комплексі на Закарпатті затримали двох ухилянтів (відео)

Двоє військовозобов'язаних, які перебували у комплексі "Термальні води Косино", вже пройшли військово-лікарську комісію та були визнані придатними до військової служби, але відмовились від призову під час мобілізації.

Працівники ТЦК затримали двох чоловіків, які відмовились від призову після проходження військово-лікарської комісії, в оздоровчому комплексі "Термальні води Косино". Про це заявила Юлія Шевченко, речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, у коментарі hromadske.

З її слів, особи "порушили вимоги законодавства щодо перебування на військовому обліку" під час воєнного стану в Україні. Військовозобов'язані вже пройшли військово-лікарську комісію та були визнані придатними до військової служби, але вони відмовились від призову під час мобілізації.

Зі свого боку, службовці ТЦК направили щодо двох чоловіків відповідні відомості у правоохоронні органи за ухилення від проходження військової служби. Які саме законодавчі механізми щодо ухилянтів застосують, не оголосили.

Рейд ТЦК – заява комплексу "Термальні води Косино"

В оздоровчому комплексі "Термальні води Косино" 7 грудня працівники ТЦК та СП роздавали повістки чоловікам, які відпочивають. Він розташований поруч із селом Косино у Закарпатській області. Він відомий своїми термальними водами та вважається одним із найпопулярніших в області.

В офіційній заяві адміністрації Косино сказано, що до приміщень закладу "увірвалися невідомі особи у військовій формі з автоматами і в балаклавах". Люди при цьому нібито не показали документи, що підтверджують їхні посади. Ба більше, коли керівник установи звернувся з проханням надати посвідчення, але до нього нібито було застосовано фізичну силу.

Нагадаємо, 10 грудня нардеп Роман Костенко розповів, що деякі люди, які є обмежено придатними для служби у війську, опинялися на передовій та були відправлені на штурми. Мобілізовані громадяни з певними обмеженнями за станом здоров'я іноді потрапляють до лав Збройних сил України, де їх вже відправляють на необхідну посаду у самій частині, що одразу провокує конфліктну ситуацію та знижує їхню мотивацію.