Розстріл "Біса": росіяни повідомили про смерть пілота РФ, якого розстріляли у Воронежі

Пропагандист, який веде Telegram-канал Fighterbomber, відкинув версію щодо причетності українських спецслужб до ліквідації пілота.

Викладач Військово-Повітряної Академії ВПС РФ Євген Бестужев-Рюмін на псевдо "Біс" помер внаслідок поранень. У Telegram-каналі Fighterbomber, який веде колишній військовий льотчик РФ, а нині пропагандистський блогер, повідомили подробиці.

У повідомленні йдеться про те, що в пілота нібито випустили з вогнепальної зброї сім куль, а обставини і причини досі точно невідомі. При цьому місцева влада стверджує, що не було ніякого льотчика, а він взагалі звільнився два тижні тому. Він відкинув версію щодо причетності українських спецслужб до ліквідації окупанта.

"Немає ніякого українського сліду", – йдеться у дописі.

Розстріл "Біса" у Воронежі

На території міста Воронеж в РФ вранці 9 грудня розстріляли російського військового льотчика з позивним "Біс". Як повідомили російські ЗМІ, невідомі особи застосували пістолети та відкрили вогонь по військовослужбовцю. Внаслідок стрілянини окупант отримав поранення, його у важкому стані доставили до лікарні. Представники місцевої влади одразу ніяк не відреагували на подію.

Пізніше на Fighterbomber опублікував допис, в якому автор каналу обурився так званим спростуванням. Він написав, що пілот справді потрапив під кулі та у важкому стані перебуває в лікарні, де за його життя борються медики. Причому в повідомленні уточнювали, що загалом в льотчика влучили сім разів.

Як стверджують OSINT-аналітики, автором телеграм-каналу є капітан ЗС РФ Ілля Туманов, який щонайменше до 2020 року був помічником штурмана винищувача-бомбардувальника Су-34. Він активно виступає за так звану "СВО".

Нагадаємо, 6 грудня в ЗМІ з’явилася інформація стосовно смерті колишнього нардепа Верховної Ради і зрадника України. Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що він був важливою складовою російської пропагандистської машини, і якби він добровільно здався в руки українського правосуддя, то перебував би зараз у безпеці.