Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може втратити бронювання

Анулювання бронювання чоловіків може статися у декількох випадках. Таких громадян можуть призвати на військову службу.

До 14 лютого 2024 року в Україні триватиме воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час до лав ЗСУ можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яких ВЛК визнала придатними до служби, та які не мають підстав для відстрочки. Видання "ТСН.ua" розповіло, хто з українців може втратити бронювання.

Постанова Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" визначає порядок бронювання військовозобов'язаних громадян.

Коли військовозобов'язаний громадянин може втратити бронювання

В Україні анулювати бронювання від призову на військову службу можуть у наступних випадках:

коли підприємство, установа, організація виконали мобілізаційне завдання чи замовлення, або його скасували;

коли підприємство, установа, організація завершили виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб українських військових;

коли підприємство, установа, організація втратили статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у разі ліквідації органу влади чи підприємства, установи, організації;

у разі звільнення військовозобов'язаного з відповідного органу влади чи підприємства, установи, організації;

у разі закінчення строку дії бронювання.

Нагадаємо, існує десять категорій громадян, яких можуть призвати на військову службу лише за їхньою згодою та за місцем проживання. Мова йде про тих українців, які мають право на відстрочку, проте за власним бажанням мобілізувалися.

Раніше екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець розповів, що в ЗСУ не вистачає людей, тому потрібно посилювати мобілізацію. З його слів, головним чинником на фронті є піхотні війська.