У окупантів перевага в артилерії та FPV-дронах, – офіцер ЗСУ про ситуацію під Авдіївкою

Військовий каже, що окупанти виснажились під Первомайським, але готуються до нового масштабного удару.

Російські війська намагаються розширити "клешню" охоплення Авдіївки з боку села Первомайське. Офіцер Максим з 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха розповів, яка ситуація на напрямку в коментарі для "Новинарні".

Окупанти попри великі втрати змогли розширити праву "клешню" охоплення Авдіївки з початку штурмових дій. Проте зараз їхні сили вичерпалися, ворог перейшов до тактики атак малими групами. Йде процес накопичення сил для нового великого удару. Максим каже, що окупанти мають перевагу в FPV-дронах та артилерійських засобах.

"Скажу так – нам важко, тому що в них перевага в артилерії і FPV-дронах. Я шокований і розчарований, що досі в них перевага в FPV. Ми це розуміли, і в минулому інтерв’ю ми говорили, що за цим (ударними FPV-дронами) майбутнє, що в кінці війни вже будуть вирішувати ситуацію дрони. І тим не менше, ситуація не помінялася", — каже офіцер.

Окупанти змогли розширитись в районі Первомайського Фото: deepstatemap.live

Він додає, що в окупантів зʼявляються дрони-камікадзе з тепловізорами, вони переважають не тільки кількісно, але й якісно. Через це ЗС РФ можуть добиватись локальних успіхів. Ворогу не потрібно стільки ж людей, як було в Бахмуті. Достатньо мати визначити позицію, а далі по ній будуть постійно працювати FPV-дрони та артилерія.

Максим каже, що якщо не посилювати напрямок дронів та артилерії в армії, то Україна може програти війну. Зараз все тримається на героїзмі бійців та мотивації, але бракує заліза.

Нагадаємо, 9 грудня оглядач Олександр Коваленко заявив, що окупанти готуються активізуватись на інших напрямках, якщо не зможуть захопити Авдіївку.

Також в ЗСУ заявили, що Авдіївський коксохім знаходиться під контролем Сил оборони.